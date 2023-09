Tiberio Timperi, non nasconde più i suoi sentimenti per lei: l’ha conosciuta in Rai

Nonostante sia per natura molto riservato, Tiberio Timperi decide di condividere i suoi sentimenti per lei. I due si sono conosciuti in Rai.

Per Tiberio Timperi sembra essere iniziata una nuova primavera lavorativa, visto lo spazio sempre maggiore che si sta conquistando in Rai.

Infatti, la sua presenza televisiva non è stata ostacolata, anzi sembra che la rete pubblica abbia deciso di investire un po’ di più su di lui rispetto a quello che ha fatto in passato.

Come in molti forse sanno, il conduttore non è particolarmente amato da colleghi ed ex colleghi, anzi, sembra che abbia un carattere abbastanza complesso.

Tuttavia, adesso il conduttore fa un gesto veramente inaspettata e rivela i suoi sentimenti per lei che ha conosciuto molto tempo fa proprio in Rai.

Tiberio Timperi decide di confessare i suoi sentimenti per lei

Tiberio Timperi ha deciso di condividere un toccante post su Instagram dedicato a una persona molto speciale nella sua vita, e in questo post ha espresso apertamente i profondi sentimenti che nutre. Questa persona è Fiorella, una costumista di lunga data presso la Rai. Fiorella ha dimostrato di essere una presenza costante che ha accompagnato Tiberio Timperi in ogni trasmissione che ha presentato nel corso degli anni. La sua dedizione e la sua professionalità nel campo della sartoria televisiva hanno reso possibile la realizzazione di look memorabili per il conduttore.

È evidente che il legame tra Tiberio Timperi e Fiorella non si sia limitato alla pura sfera lavorativa, ma abbia sviluppato nel tempo una dimensione più personale e amicale. Questo è un segno della stima reciproca e dell’affetto che si sono andati consolidando nel corso degli anni. La loro collaborazione continua a prosperare, poiché Fiorella è stata scelta per unirsi con entusiasmo al team de “I Fatti Vostri,” dimostrando ancora una volta quanto sia importante la sua presenza nella storia professionale del conduttore Rai.

La didascalia del post su Instagram

Il post pubblicato da Tiberio Timperi su Instagram è un omaggio sincero alla signora Fiorella, poiché ne riconosce il ruolo fondamentale nella sua vita e nella carriera, testimoniando l’importanza delle connessioni umane che vanno al di là del mondo dello spettacolo.

Nella didascalia il conduttore scrive: “Fu lei a prendermi in carico, come costumista in Rai, nel secolo scorso. Era il 1996. Mi ha accompagnato in ogni trasmissione che ho fatto. Ha condiviso salite e discese. Ha anche preso schiaffi destinati a me. Le ho affidato confidenze e persone a cui tenevo più di me. La sua pensione non ha intaccato il nostro legame. E adesso è qui per I Fatti Vostri. Per condividere un traguardo che sognavamo da tempo. Si chiama Fiorella ed è parte della mia famiglia”.