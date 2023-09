Amici anticipazioni, già la prima sciagura: allievo finisce dal medico | Maria con le mani tra i capelli

Per Maria De Filippi si mette male: un allievo di Amici è già finito dal medico ancora prima dell’inizio della nuova edizione del talent show.

Amici di Maria De Filippi sta per ripartire con la nuova stagione. Ancora una volta, cantanti e ballerini cercheranno di mettersi in mostra per affermarsi nel mondo della musica e dalla danza.

Al loro fianco i professori che li seguiranno durante il lungo percorso che li porterà fino al Serale, ma solo uno di loro alzerà in alto la coppa e si aggiudicherà il montepremi finale.

In attesa dell’inizio della nuova stagione, previsto per domenica 24 settembre, una prima indiscrezione ha iniziato a circolare in rete: ci sarebbe già il primo infortunio.

Amici, le indiscrezioni sulla 23esima edizione

Amici è il talent show più longevo della televisione italiana. Quest’anno arriverà alla sua 23esima edizione e, nel corso degli anni, sono stati tantissimi i cantanti e i ballerini che hanno calcato il palcoscenico del programma pensato e condotto da Maria De Filippi. Alcuni di loro sono diventati danzatori internazionali, altri cantanti da dischi di platino, ma tanti ancora sono finiti nel dimenticatoio o sono stati costretti ad intraprendere una professione diversa dal loro sogno.

Ogni anno, però, gli aspiranti allievi che partecipano ai casting di Amici sono tantissimi e, negli anni, non sono mancati i figli di volti noti come Angelina Mango, oggi considerata una delle cantanti più talentuose del panorama nazionale. Secondo indiscrezioni, inoltre, in questa 23esima edizione del talent show targato Maria De Filippi ci sarà anche il figlio di Biagio Antonacci, ma al momento non vi è stata alcuna conferma a riguardo. Ciò che, invece, si è saputo è che un ballerino si sarebbe già infortunato.

Infortunio ad Amici

“Comunque ieri circa 7 ore di prove. Un ragazzo si è fatto male e non può partecipare alla prima puntata”, hanno scritto su twitter dal profilo Amicii News che diffonde in anteprima le novità della nuova stagione. Un ballerino, dunque, potrebbe essere già finito in infermeria e le sue condizioni pare non sia tali da potergli permettere di presenziare alla puntata di debutto di questa nuova edizione.

È noto a tutti che i ballerini di Amici sono sottoposti a lunghe ore di allenamento in sala e gli infortuni, anche nel corso degli anni, sono stati delle costanti. Non è noto, tuttavia, se l’indiscrezione sia fondata o meno. Probabilmente nel corso della prima puntata del talent show, Maria De Filippi ne darà comunicazione ufficiale.