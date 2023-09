Memo Remigi, dopo il licenziamento dalla Rai è costretto a campare così: altro che pensione

Il cantante Memo Remigi ha pagato carissimo il prezzo del suo gesto in Rai: anche la sua nuova attività ha risentito dello scandalo.

Classe ’38 ed originario di Erba, Memo Remigi ha iniziato a calcare le scene dello spettacolo sin dal 1962, ed ha registrato numerosi album e 45 giri di successo, sino ad approdare agli schermi televisivi.

Ha militato infatti per anni in veste di opinionista ed inviato nella pubblica emittente, sino a conquistare il ruolo di “affetto stabile” nello studio di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”.

Il cantante godeva al tempo di uno spazio esclusivo nel parterre di Rai1, ed intratteneva il pubblico con brevi parentesi di pianobar, in cui accompagnava le performances degli ospiti di turno.

Il rapporto professionale con “Oggi è un altro giorno”, però, si è bruscamente interrotto a seguito di un episodio scandaloso portato alla luce dal TG satirico “Striscia la notizia”. Durante i saluti finali al termine di una puntata del programma, infatti, Memo Remigi ha palpeggiato il fondoschiena dell’ex vocalis dei Gazosa (e, a sua volta, “affetto stabile”) Jessica Morlacchi, con effetti piuttosto prevedibili. Il caso ha sollevato un vespaio in rete, ed i vertici di Viale Mazzini hanno velocemente congedato in via definitiva il cantante lombardo.

Memo Remigi ed il post-scandalo: “Una porcheria”

Nonostante Memo Remigi abbia pubblicamente chiesto scusa a Jessica Morlacchi e al pubblico di Rai1, si è abbattuta su di lui una pesante gogna mediatica.

Il cantante è stato esiliato da ogni programma TV, ed ha quindi puntato tutto sulla pubblicazione della sua autobiografia “Sapessi com’è strano”. Anche la casa editrice, però, ha ostacolato l’uscita immediata del libro: in seguito allo scandalo, essa avrebbe preteso l’inserimento di un nuovo capitolo, dedicato proprio all’inflazionato episodio a “Oggi è un altro giorno”. Di conseguenza, l’artista 84enne ha dovuto rimetter mano al manoscritto, aggiungendo un’appendice alle oltre 200 pagine precedentemente consegnate all’editore. Ha poi riferito a “Il Messaggero”: “Questo libro doveva uscire a dicembre. Ho dovuto aggiungere un capitolo, per raccontare la mia versione dei fatti“. Memo Remigi ha poi aggiunto con amarezza: “Colpa di quella porcheria che è successa“. Il lancio del libro, in effetti, è stato infine posticipato di ben 5 mesi…

Memo Remigi torna su Jessica Morlacchi

In occasione della presentazione di “Sapessi com’è strano”, Memo Remigi ha dichiarato: “Con Jessica era nata una buona amicizia. Mi spiace veramente se ha considerato quel gesto come un’avance o qualcosa di peggio, perché non lo era“.

Ha voluto inoltre precisare: “Ma per favore, non confondiamo la violenza sessuale con una stupida bravata, perché il rischio è perdere di vista i veri nemici di battaglie legittime per i diritti delle donne, che io per primo condivido da sempre“.