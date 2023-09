Charlene di Monaco, matrimonio giunto al capolinea: Alberto si ‘separa’ nuovamente da lei

Un distacco improvviso e imprevedibile: cosa è successo alla principessa consorte di Monaco? Tutti i dettagli sulla separazione dei due.

Lo testimoniano le fotografie: Charlene e Alberto di Monaco si sono separati. Ma che cosa c’è dietro questa scelta improvvisa?

Non è la prima volta che tra la principessa consorte e il principe sovrano si insinuano voci di crisi e separazione: da mesi c’è chi testimonia che la principessa non viva neppure più nel paese, ma abbia preso residenza in Svizzera.

Loro stessi si erano impegnati a sfatare queste voci nell’ultimo anno, ma ogni sforzo ora sembra retroattivamente inutile.

E dire che Charlene non esce da un periodo semplice: avrebbe tutto il diritto di ricevere sostegno da Alberto, e invece si è ritrovata sola.

La malattia se l’è portata via da un momento all’altro

Correva il 2021 quando Charlene di Monaco scomparve dalla scena pubblica senza un’apparente ragione, ma per poter conoscere tutti i dettagli dell’accaduto il pubblico avrebbe dovuto aspettare l’intervista rilasciata nel Dicembre del 2022, in cui la principessa consorte parlò apertamente della grave infezione all’orecchio che l’aveva costretta a sottoporsi a delicati interventi, e della lunga convalescenza che ne era conseguita.

Oggi la situazione di salute di Charlene è fortunatamente fuori pericolo. La principessa è tornata alle sue consuete attività: volontariato, beneficenza, apparizioni pubbliche ad eventi di arte contemporanea e cinema, e viaggi in qualità di portavoce dell’operato della famiglia reale nel mondo. Ma l’ultimo viaggio da lei intrapreso l’ha vista partire completamente sola, lontana dal marito Alberto.

Il ritorno nel paese di nascita è avvenuto in solitudine

Si è trattato di un viaggio molto particolare per la principessa, che dopo gli anni della malattia torna nella sua amata e natale Sudafrica. Il grande assente, però, si fa sentire: Alberto di Monaco non è partito con lei, e lo testimoniano le fotografie scattate in questi giorni, che lo vedono impegnato assieme ai figli Giacomo e Gabriella nella raccolta dei rifiuti nel Principato organizzata per la Giornata Mondiale della Pulizia.

“Ci aspettavamo tutti che venisse, volevamo vedere la coppia reale assieme, ma lui sembra essere rimasto lontano. Chissà, potrebbe arrivare”, ha testimoniato un anonimo organizzatore del viaggio della principessa; ma per il momento non ci sono speranze che la coppia possa ricongiungersi in Sudafrica, dando sentore di nuove crisi. Charlene, in compenso, libera dalla malattia, sembra essere tornata a respirare l’aria salubre di casa.