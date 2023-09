Barbara Palombelli, da giovane sembrava una vera top model: ha fatto cascare tutti ai suoi piedi

Nonostante la sua professionalità e il suo talento giornalistico, una cosa che non passa inosservato è il fascino di Barbara Palombelli. L’avete mai vista da giovane? Sembra una vera Top Model…

Barbara Palombelli ha visto la sua posizione in Mediaset decisamente ridimensionata rispetto al passato. Infatti, nonostante sia stata riconfermata alla guida di Forum anche quest’anno, ha abbandonato per sempre il programma Stasera Italia, pensato appositamente per lei.

Infatti, le nuove direttive voluto da Pier Silvio Berlusconi non prevedono nessuna deroga e se non si raggiungono i risultati sperati in termini di share la porta è lì che aspetta. Per questo motivo, la rete privata ha pensato di portare una ventata di novità in trasmissione.

Al suo posto si è mai stabilito Biscione, nonostante le voci che lo vedevano in Rai per la nuova stagione televisiva. L’azienda di Cologna Monzese avrà fatto al conduttore un’ottima offerta.

Barbara Palombelli ha iniziato la sua carriera molto presto non come conduttrice ma come giornalista. Infatti, inizia a lavorare per Il Giornale di Idro Montanelli nel 1984. Inoltre, ha ricoperto posizioni di rilievo a Il Corriere della Sera e La Repubblica. L’avete mai vista da giovane? Sembrava una vera top model.

Barbara Palombelli da giovane

Barbara Palombelli è una bellissima donna, oltre che una brava giornalista e conduttrice. Del resto anche suo marito Rutelli non scherza e, nonostante i suoi quasi settant’anni, resta uno dei politici più belli della storia della nostra Repubblica, non che la concorrenza sia così alta.

Tuttavia, in molti non avranno visto Barbara Palombelli da giovane, in quanto prima le sue apparizioni televisive erano molto limitata. La conduttrice sembrava veramente una Top Model, con quel suo fascino che è rimasto invariato negli anni.

Barbara Palombelli e il racconto delle molestie

In una recente intervista con Silvia Toffanin, Barbara Palombelli si è aperta tantissimo e ha raccontato delle molestie che ha subito nel corso della sua vita che le hanno lasciato addosso dei segni profondi. Infatti, come lei stessa ha raccontato: “Ce ne sono stati diversi, ma in un libro ho scritto che non ne voglio parlare perché li ho superati e perché i protagonisti avevano figlie femmine e non volevo dare un dispiacere alle loro famiglie”.

La sua scelta di non denunciare è dipesa anche dal prezzo che sapeva avrebbe dovuto pagare perché purtroppo troppo spesso le donne non sono tutelate. Infatti, ha aggiunto: “Avevo paura che io sarei stata vittima due volte”. Un racconto veramente terribile quello fatto dalla giornalista.