Rosy Chin è già con un piede fuori dalla porta: per lei il GF è già finito

Il gesto dell’imprenditrice milanese potrebbe esserle costato la partecipazione al programma: ecco che cosa è accaduto dentro la casa del GF.

Nuova edizione del “Grande Fratello” equivale a nuovi drammi, che anche in questa stagione non hanno tardato a farsi sentire.

Nonostante il cast quest’anno sia composto sia da persone comuni che da VIP, gli scontri e i toni irritati all’interno della casa più famosa d’Italia sono accesissimi.

Ultima vittima di un dramma è l’imprenditrice, ristoratrice e influencer Rosy Chin; al contempo, però, in questa storia Rosy risulta essere anche il carnefice.

La discussione nata da un suo gesto ha fatto sì che la sua popolarità nella casa, già bassa, crollasse vertiginosamente.

Vuole a tutti i costi controllare la situazione

Durante la permanenza nella casa, in effetti, Rosy non si è guadagnata del tutto né la simpatia degli spettatori a casa, né quella dei suoi coinquilini; in particolare, a scagliarsi contro di lei è stata l’attrice Beatrice Luzzi, che si è messa a discutere con lei a causa di un atteggiamento di estremo controllo di Rosy nei confronti della cucina della casa.

Nella lite tra le due donne, Beatrice è quella che si mantiene più calma, mentre Rosy passa dal tentare di ignorarla giocherellando con delle mollette per capelli sul divano all’urlarle addosso. Le due si sono scontrate discutendo della permanenza in cucina: pare che Rosy abbia letteralmente imposto la propria presenza nella stanza, facendosi carico di cucinare per i concorrenti, e sia stata molto infastidita dalla proposta di Beatrice di prendere il suo posto. Ad ascoltarle meglio, però, sembra che Rosy abbia le sue ragioni: Beatrice non si è comportata benissimo.

I commenti degli spettatori sono tutti a suo sfavore

L’irritazione di Rosy non è dovuta alla presenza di Beatrice in cucina, quanto più alla sua tendenza a bighellonare e ritardare la preparazione dei piatti. Essendo Rosy una ristoratrice, la sua mentalità è rimasta quella dell’ambiente di lavoro, da lei riassunta come “comando, controllo, presenza“. Nonostante l’imprenditrice abbia spiegato le sue ragioni, sono in pochissimi a sostenerla.

Il video pubblicato sulla pagina ufficiale del “Grande Fratello”, e poi ripostato da vari blog, è stato inondato di commenti negativi nei suoi confronti. Vari utenti hanno sfruttato la situazione per sottolineare i lati peggiori del carattere di Rosy, accusata di esagerare con le manie del controllo e cercare, nel contempo, l’approvazione altrui. Logico pensare che un atteggiamento del genere potrebbe far terminare presto la sua avventura all’interno del reality.