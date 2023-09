Paolo Bonolis pugnalato alle spalle dall’ex: dopo esser stato mollato, l’ha beccata con lui

Dopo la separazione ecco che spuntano le foto della cena romantica con un altro: Paolo conosce l’uomo con cui Sonia è pronta a ricominciare.

La separazione di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha fatto impazzire tutti.

Impossibile non riconoscere che sia stato, assieme alla rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, uno degli argomenti più topici di questa estate 2023 appena conclusa.

La loro storia però ha ancora molto da raccontare, tra ragioni e sentimenti, e l’ultimo risvolto: un nuovo inizio per Sonia, avvistata con un altro uomo.

Che il loro rapporto, idilliaco nonostante la rottura, stia per cambiare? È tutto ancora da dimostrare, ma data l’identità del possibile nuovo flirt di Sonia, Paolo potrebbe non prenderla troppo bene.

Una separazione dovuta all’amore: serenità nonostante tutto

Le ragioni dietro alla separazione di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non sono né violente, né nascondono un tradimento: i due sono stati molto chiari sulle rispettive ragioni, spiegando ai giornali e nei salotti in cui sono intervenuti che il loro rapporto si sia consumato fino a perdere qualsiasi connotazione romantica. Va detto, però, che a parlare è stata soprattutto Sonia: Paolo non è stato altrettanto aperto sull’argomento.

Il conduttore ha una natura riservata, che negli anni lo ha portato spesso a non esporsi pubblicamente neanche sugli aspetti positivi del rapporto con l’ex moglie. Tra i due non sembra esserci nessun sentore di astio, e la coppia continua a frequentarsi anche per amore dei figli; ma questa situazione potrebbe essere sul punto di cambiare, dato che Sonia è stata paparazzata in un ristorante assieme a un altro uomo. E non uno qualsiasi, ma un amico dell’ex marito…

L’identità della persona con cui Sonia è uscita a cena

Ebbene, l’uomo con cui Sonia Bruganelli è stata avvistata a cena altri non è che Andrea Arinci, una vecchia conoscenza di Paolo Bonolis. Arinci, infatti, è autore dei testi di numerosi programmi di Bonolis, a partire da “Avanti Un Altro!” fino a “Ciao Darwin”: un amico di casa Mediaset, stretto collaboratore, che sicuramente avrà avuto modo di conoscere anche Sonia.

Su quest’ultimo aspetto non ci sono dubbi, dato che qualche tempo fa Sonia ha ripostato una foto di Andrea nelle storie del suo profilo Instagram. Non è però chiara la natura del loro rapporto: i due potrebbero essere usciti come semplici colleghi, ma l’intimità dei loro gesti e dei sorrisi sinceri lasciano poco spazio all’immaginazione. E il “tradimento”, per Paolo, potrebbe sempre essere stato più vicino del previsto.