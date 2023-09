Uomini e Donne, il braccio destro della De Filippi col cuore spezzato: “Li hanno ammazzati senza pietà”

Il braccio destro di Maria De Filippi col cuore spezzato: la notizia di cronaca l’ha stravolta. Il messaggio addolorato affidato ai social.

Maria De Filippi è una delle conduttrici di punta delle reti Mediaset e, dietro al suo successo, c’è uno stuolo di collaboratori di cui lei si fida ciecamente.

Da Uomini e Donne a Tu sì que vales, la conduttrice di Canale 5 è sempre accompagnata da un braccio destro che la segue sin dai tempi delle prime messe in onda di Amici in una versione completamente diversa da quella di oggi.

E proprio uno dei bracci destri di Maria De Filippi condivide, insieme alla conduttrice, la passione e l’amore per gli animali tanto che, una recente notizia di cronaca, l’ha davvero lasciata senza parole.

Uomini e Donne, il dolore del braccio destro della De Filippi

“Un giorno tutti risponderemo delle nostre azioni e delle nostre scelte”: con queste parole è iniziato il lungo sfogo social di Raffaella Mennoia, autrice e braccio destro di Maria De Filippi e da sempre amante degli animali. Lei, che solitamente lavora dietro le quinte di Uomini e Donne e C’è posta per te, non è riuscita a rimanere in silenzio davanti ad una delle ultime tragedie che si è compiuta in quel di Sairano, in provincia di Pavia, dove la polizia ha fatto irruzione nel santuario dell’associazione Progetto Cuori Liberi uccidendo a manganellate i maiali affetti da peste suina.

Da giorni, attivisti e animali si erano barricati per salvare da morte certa i maiali che erano stati infettati, ma alla fine l’intervento della polizia ha “risolto il problema” con la violenza. “Come sia possibile che chi poteva fermare questo gesto di inutile crudeltà non l’abbia fatto invece appartiene a questo mondo e non c’è da meravigliarsi se dietro una simile decisione ci sia un inutile burocrate”, ha continuato a sfogarsi Raffaella Mennoia.

Raffaella Mennoia denuncia la burocrazia

“Sono più le persone che amano gli animali rispetto a chi le odia. Rassegnatevi a questo cambio nella società e ad una scelta etica di Vita dove si ha rispetto per i nostri simili – ha continuato a sfogarsi sui social il braccio destro di Maria De Filippi, puntando anche il dito contro i media che non hanno dato il giusto risalto alla notizia – .Complimenti agli organi d’informazione che non hanno fatto nessun servizio sulle manganellate date a chi manifestava pacificamente con una violenza inaudita”.

Da sempre amante degli animali, Raffaella Mennoia non è riuscita a rimanere in silenzio davanti a questa tragedia. Sempre dalla parte dei quattro zampe, l’autrice di Canale 5 ha anche fondato un’associazione, L’Arca degli amici, che ha come unico intento quello di aiutare cani e altri animali in difficoltà.