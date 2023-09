Tenerissimo in braccio alla mamma, chi riconosce il bimbo della foto? Oggi fa ridere tutta l’Italia: ecco chi è

Dorme sereno, ma nel giro di qualche anno esploderà con un’energia senza pari su uno dei palchi più famosi d’Italia: ecco di chi si tratta.

Chi è il bambino nella foto che vediamo qui sopra? Correva l’anno 1962 quando è stata scattata, e lui era appena nato…

Si tratta di un comico molto famoso, che da decenni intrattiene il pubblico italiano con sketch, personaggi e notevoli prove attoriali.

Un altro indizio: è originario di Roma, dove si è laureato in Farmacia all’Università La Sapienza. Ha continuato a svolgere la mansione di farmacista nella farmacia dei genitori anche dopo il debutto.

La lunghissima carriera teatrale e televisiva lo ha ripagato per tutti questi sforzi: oggi lo conoscono tutti.

Impossibile non riconoscerlo, festeggia il suo compleanno con un vecchissimo scatto

L’avete riconosciuto? Ebbene sì: il neonato nella foto altri non è che l’attore e comico Marco Marzocca. Il sessantunenne romano è un volto inconfondibile nel mondo della comicità italiana, ma non è cambiato troppo rispetto a quando era solo un bambino, e forse è proprio la capacità di attingere al suo lato più fanciullesco e leggero che lo ha reso tanto popolare.

Marzocca aveva trentadue anni quando decise di intraprendere la carriera di comico, debuttando in televisione con il programma “Tunnel”, in onda su Rai 3, assieme al collega Corrado Guzzanti. Assieme, i due hanno continuato la loro carriera calcando i palchi di numerosi teatri italiani assieme. Il suo primo successo televisivo arriva con “Distretto di Polizia“, dove interpreta il poliziotto Ugo Lombardi. E poi è arrivato “Zelig”…

I suoi personaggi l’hanno reso un’icona

Sul palco di “Zelig”, Marco Marzocca ha interpretato per anni i panni di Ariel, il domestico (contro la sua volontà) del conduttore Claudio Bisio. Lo stesso personaggio è tornato molte volte nel corso della sua carriera, comparendo anche come voce di commento per il programma “Takeshi’s Castle” e in alcune pubblicità.

Oltre all’amicizia di lunga data con Corrado Guzzanti, Marzocca può contare sul sostegno della moglie, Liliana Bula Fuller, e dei loro tre figli: Michele, Matteo e Massimo. Marco e Liliana si sono conosciuti nei primi 2000, chattando online: lei è colombiana, e proprio per questa ragione la famiglia fa la spola tra Italia e Stati Uniti. L’amore che Marco prova per lei è tale che il comico ha insistito affinché alcuni elementi della sua vita personale fossero integrati nella storia del personaggio di Ugo, che interpreta in “Distretto di Polizia”.