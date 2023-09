Don Matteo, Raoul Bova spoilera tutto: nella foto si vede il particolare dettaglio del set

Raoul Bova, basta uno scatto per rivelare tutto: basta aguzzare la vista per notare quel dettaglio che può cambiare ogni cosa.

Finalmente è avvenuto: parliamo del passaggio di consegna da Terence Hill a Raoul Bova per il ruolo ormai storico in Don Matteo, che si è verificato nel corso della tredicesima stagione della serie televisiva, precisamente tra la quarta e la quinta puntata.

La fiction è amatissima dagli italiani, e ha successo trasversalmente: appassiona, infatti, diverse generazioni di telespettatori e telespettatrici, dai più ai meno giovani.

La fiction, ambientata prima a Gubbio, poi a Spoleto, narra di un sacerdote che, collaborando con la giustizia, riesce a risolvere molti casi: la Don Matteo Mania è lungi dall’estinguersi nonostante il cambio di protagonista.

Infatti, finora, Raoul Bova sembra funzionare nei panni del nuovo protagonista: eppure l’attore avrebbe fatto un gesto secondo molti poco appropriato alla situazione.

Bova sul set della quattordicesima stagione

Raoul Bova ha un enorme seguito sui social network, infatti non appena ha postato lo scatto i commenti hanno davvero invaso la sua pagina Instagram. Ha fatto un selfie proprio sul set della quattordicesima stagione di Don Matteo, della quale sono in corso le riprese.

Dopo un’estate di indiscrezioni e anticipazioni, finalmente giunge qualcosa di concreto: nella foto Raoul Bova si trova proprio sul set di una delle puntate della nuova stagione della amatissima fiction.

Un set da sogno, di nuovo a Spoleto

Raoul Bova svela improvvisamente a tutti il set di una delle puntate di Don Matteo 14, che sembra svolgersi, almeno in parte, in una sorta di edificio abbandonato. Ciò che sappiamo di certo è che ci saranno moltissimi cambiamenti, come, ad esempio, quello del Capitano, interpretato da Eugenio Mastrandrea. Avevamo già assistito a un’evoluzione della ‘cavalcatura’ del parroco-investigatore: dalla bicicletta di Terence si era passati alla motocicletta di Bova, che rivedremo anche in questa stagione.

Sfortunatamente, è ancora presto per vedere tutti questi aggiustamenti: infatti, la fiction è in programma per la messa in onda soltanto nella primavera del 2024, dunque ancora c’è molto da aspettare e i fan di Don Matteo devono resistere ancora per qualche mese. Si sa, il tempo passa sempre meno velocemente quando c’è da attendere: di certo, in questo caso ne varrà la pena, per assistere alla ‘nuova’ versione di una fiction che ha fatto la storia della televisione italiana.