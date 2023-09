Riconosci questa bellissima ragazza? Oggi è l’attrice più amata d’Italia e non è cambiata di una virgola

Labbra carnose e sguardo intenso, alcuni dettagli sono davvero inconfondibili, la riconosci? Oggi è famosissima.

Una foto tra il seppia e il bianco e nero, nel momento di un tenero abbraccio, scorgiamo il viso espressivo di una ragazza che avrà circa vent’anni.

Nonostante oggi sia, ovviamente, molto cambiata per via del tempo trascorso, ci sono alcuni particolari del viso e dell’espressione che si riconoscono nel volto odierno.

Una grazia che è espressa solamente con lo sguardo e l’acconciatura semplice dei capelli dorati saltano subito all’occhio, la foto la valorizza al massimo.

Riconoscere chi è? Se proviamo a soffermarci di certo salterà in mente, oggi è un’attrice molto nota, il cui talento è riconosciuto almeno a livello nazionale.

Avete capito di chi si tratta? Una famosa attrice

Ebbene sì, stiamo parlando proprio della celebre Barbara De Rossi: nella foto è tra le braccia di sua mamma, che la coccola dolcemente, con quella dolcezza che serve anche nel momento in cui si varca la soglia dell’età adulta. Barbara De Rossi si è raccontata proprio quest’anno nel mese di marzo grazie all’invito nel programma Da noi…a Ruota Libera.

Tra gli argomenti affrontati, quello della maternità: è un’esperienza bellissima nella sua complessità, e per Barbara ha significato un cambio di stile di vita. “Ho vissuto”, aveva spiegato Barbara De Rossi, e poi ha cambiato le sue priorità una volta diventata madre.

La star: Barbara De Rossi

Barbara De Rossi partecipò a una delle edizioni di Ballando con le stelle, uno dei programmi di punta della Rai, condotto da Milly Carlucci: arrivò terza e dichiara di aver fatto un’esperienza bellissima. “Una donna a 50 anni può fare tutto”, aveva dichiarato durante l’intervista a marzo 2023.

De Rossi aveva esplorato anche il suo ruolo di “figlia”: raccontò di aver perso la mamma molto presto, e di essere stata una buona figlia, una che aveva saputo ascoltare. Di certo questa perdita ha segnato molto il suo percorso di vita, e quando a essere madre è diventata lei, per un periodo ha lasciato (quasi) tutto per dedicarsi all’allora piccola Martina. De Rossi si è sempre battuta per i diritti delle donne e si è sempre schierata contro la disparità di genere e la violenza contro le donne: soprattutto su quest’ultimo argomento è molto dura, spiegando quanto sia necessario proteggere le donne.