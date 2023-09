Paolo Carta, chi c’era prima di Laura Pausini: l’ex è di una bellezza disarmante e diversissima dalla cantante

Il produttore Paolo Carta: la sua vita prima di Laura e la sua ex, secondo molte persone aveva un aspetto incredibile.

L’amore tra Paolo Carta e Laura Pausini sembra essere uno di quelli che dura una vita: eppure non è così.

Infatti, in precedenza, Paolo Carta aveva avuto altri figli da una relazione con una donna durata molto tempo.

Carta ha dato vita a quella che comunemente viene chiamata “famiglia allargata”: ha tre figli, ovvero Joseph, Jader e Jacopo, nati dalla relazione precedente, e una figlia, Paola, dal suo attuale matrimonio con Laura Pausini.

Non tutti si ricordano della ex di Paolo Carta, secondo un’opinione comune di una bellezza molto particolare: stiamo parlando di Rebecca Galli.

Paolo Carta: la ex Rebecca Galli

Negli anni, molti hanno provato a insinuare che non corra buon sangue tra Rebecca Galli e Laura Pausini o lo stesso Paolo Carta: le persone coinvolte, però, non si sono mai pronunciate in merito, lasciando intendere che ci sia armonia e nessun risentimento. Rebecca Galli è una persona davvero poco in vista: non molto seguita sui social, non è solita pubblicare molti scatti né reel o storie su Instagram.

Nell’ultimo periodo, però, sarà di certo soddisfatta di uno dei suoi figli: stiamo parlando di Joseph, che sta per intraprendere un percorso davvero nuovo ed emozionante.

Joseph inizia una nuova avventura

Joseph Carta quest’anno sarà uno dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi, il noto e seguitissimo talent show che regala opportunità a giovani di talento pronti a mettersi in gioco. Tra gare, guanti di sfida, esibizioni al serale, coach e giudici, i ragazzi di Amici sono tenuti ad affrontare ogni cosa, divertendosi, ma anche imparando e mostrando tempra e carattere. Di conseguenza, la partecipazione ad Amici di Joseph non è certo una scelta facile da sostenere.

Joseph Carta ha già un suo pubblico “prescelto” nella Capitale, il luogo in cui è nato e dove ha iniziato a cantare. Ha 23 anni ed è pronto a dare il massimo nella scuola e nello studio di Amici. Il suo nome d’arte è Holden, proprio come il giovane Holden, il noto romanzo di Salinger: la notizia che Holden parteciperà ad Amici è diventata virale in pochissimo tempo, e siamo certi che i suoi fan cresceranno presto in numero.