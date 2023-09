Mattia Zenzola, nel lettone proprio con lei: coccole e lenzuola sgualcite | Mai vista una cosa del genere prima

Nessuno si aspettava di vedere Mattia Zezola nel lettone proprio con lei. Ecco a chi fa le coccole il ballerino vincitore di Amici di Maria De Filippi…

Questo sembra essere un anno molto importante per la crescita personale del vincitore di Amici, Mattia Zenzola che sta collezionando un successo dopo l’altro.

Infatti, il ragazzo dopo aver sbaragliato la concorrente all’interno del talent, sta raggiungendo un nuovo importante traguardo nella sua carriera.

Il giovane talentuoso è stato scelto per prendere parto al musical più atteso dell’anno, ovvero quello tratto dalla serie Rai di successo Mare Fuori che andrà in giro per tutta Italia.

È stato lui stesso a comunicarlo ai suoi fan, tramite un post su Instagram. Nel post si legge: “Un altro sogno che diventa realtà, non vedo l’ora di incontrarvi nei principali teatri italiani insieme a Mare Fuori – Il Musical. Ci vediamo al teatro Augusteo a Napoli il 14 Dicembre per il debutto. Non si molla mai”. L’attesa anche da parte del pubblico, sembra essere molto grande e siamo sicuri che sarà un vero successo.

Mattia Zenzola è fidanzato?

Mentre la carriera professionale procede a gonfie vele, meno certa sembra quella affettiva. Infatti, per un po’ di tempo si è vociferato che il ragazzo avesse una storia con Benedetta Vari. Tuttavia, nessuno dei due ha mai confermato la cosa, anche se i sospetti sembrano essere numerosi.

Alla domanda se fosse fidanzato o meno, il ragazzo ha risposto: “Se ho una relazione o sono single? Oddio sono domande un po’ cattivelle. Diciamo che mi vivo al massimo quello che la vita mi offre e sto benissimo”. Eppure, adesso arriva una foto in cui il vincitore di Amici si trova in dolce compagnia, sotto le lenzuola. Ecco di chi si tratta…

Mattia Zenzola tra le lenzuola con lei

Mattia Zenzola ha pubblicato uno scatto molto divertente in cui si trova in compagnia tra le lenzuola. Tuttavia, la dolce metà non è proprio quella che il pubblico da casa si aspettava. Infatti, si tratta di una storia Instagram in cui si rotola con la bellissima coppa di Amici che si è aggiudicato vincendo il talent Mediaset.

Il ragazzo al momento è molto più concentrato sulla sua carriera che sulle relazioni d’amore. Mattia Zenzola sta passando gli ultimi momento con la coppa, prima di riportarla a Maria De Filippi, visto che è ricominciata una nuova edizione del talent. Il ballerino sembra essere molto dispiaciuto e vuole godersi qualche ultimo istante con la coppa.