Milly Carlucci ha rubato l’uomo a Maria De Filippi: questa è difficile da mandare giù

Il gesto di Milly Carlucci? Un vero e proprio smacco nei confronti di Maria De Filippi: comincia una lotta agguerrita tra le due conduttrici.

Potrebbe essere considerato un affronto personale, quello che Milly Carlucci ha mosso nei confronti di Maria De Filippi?

Non sono chiare le ragioni del gesto della conduttrice di casa Rai, se non quelle mosse dalla semplice competizione: entrambe le donne coinvolte in questa vicenda sono due nomi giganteschi del panorama televisivo italiano.

Milly però potrebbe aver fatto il passo più lungo della gamba, con un gesto che alcuni utenti del web hanno ritenuto sleale.

Si tratta infatti di un rapimento bello e buono ai danni di Maria De Filippi…

L’identità dell’uomo che Milly ha rubato a Maria

Ad essere finito nelle “grinfie” di Milly Carlucci altri non è che il conduttore Teo Mammucari. Mammucari, che da anni ricopre il ruolo di giurato all’interno del talent show “Tu Sì Que Vales” di Maria De Filippi, quest’anno non farà parte del cast del programma: lui stesso ha annunciato di essere entrato nel cast della nuova edizione di “Ballando con le Stelle” con un video su Instagram.

Entrambi i programmi sono in procinto di ripartire, il primo il 23 Settembre, mentre per “Ballando” si dovrà aspettare fino al 21 Ottobre. La notizia del “tradimento” di Mammucari è stata accolta con generale entusiasmo da parte degli spettatori Rai, ma non sono mancate le critiche all’atteggiamento del conduttore, che nel video di annuncio si riprende mentre viaggia su un monopattino elettrico, promuovendo un comportamento ritenuto poco educativo.

“Ballando con le Stelle” prossimo alla partenza: ecco chi parteciperà

Nonostante l’attesa sembri non finire mai, sono non poche le notizie riguardanti la nuova edizione di “Ballando con le Stelle” che hanno già trovato conferma: oltre alla partecipazione di Teo Mammucari in qualità di concorrente, vedremo sfidarsi nella sala da ballo più famosa della TV italiana nomi del calibro di Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura, Paola Perego, Antonio Caprarica, Carlotta Mantovan e Sara Croce.

Molto più nebulosa, invece, la situazione relativa alla giuria. Nonostante alcune dichiarazioni passate di Milly, che negava la partecipazione dei “fedelissimi”, pare che la giuria potrebbe essere composta nuovamente da Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith; quest’ultima, in particolare, ha postato su Instagram una clip dove riconfermava inavvertitamente la propria presenza.