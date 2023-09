Gianni Sperti, a 20 anni faceva impazzire tutte: un prima e dopo così è difficile da digerire

Gianni Sperti faceva veramente impazzire tutti quanti quando aveva vent’anni. Vediamo com’era l’ex ballerino a quell’età…

Gianni Sperti è uno degli opinionisti televisivi più famosi. Dopo una lunga carriera come ballerino, alla fine ha raggiunto grandissima popolarità a Uomini e Donne proprio come opinionista, accanto a Tina Cipollari.

L’uomo ha avuto una decisiva trasformazione nel corso degli anni, dovuto forse a dei nuovi tagli di capelli o all’essersi fatto crescere la barba. Tuttavia, il fatto indubbio è che si tratta di un bellissimo uomo che mantiene una forma straordinaria, nonostante gli anni siano passati anche per lui.

Gianni Sperti ha preso il posto accanto alla vamp di Uomini e Donne, a partire dagli anni 2000. Anche se a quel tempo lavorava come ballerino anche per Amici di Maria De Filippi. Il suo talento era indiscusso e per questo motivo ha avuto tanto successo.

Tuttavia, progressivamente la sua carriera si è allontanata sempre di più dalla danza, focalizzandosi sul lavoro come opinionista e adesso anche come influencer. L’uomo è infatti sempre sincero e schietto, per questo è particolarmente apprezzato. Vediamolo com’era a vent’anni. Sembra facesse impazzire tutte.

Ecco com’era Gianni Sperti da giovane

Nel corso degli anni, Gianni Sperti è cambiato molto sia dal punto di vista della forma fisica, sia proprio nell’aspetto. Infatti, l’allenamento e la palestra lo hanno completamente rimodellato e adesso ha molta più massa muscolare rispetto a quando era ragazzino. Il volto è cambiato con il a passare del tempo e i numerosi tagli che l’ex ballerino a sperimentato.

Tuttavia, il suo carattere è rimasto immutato nel tempo. La sua caratteristica principale è la spontaneità e la schiettezza. La sua vita è stata una continua crescita. Infatti, partito da un piccolo paesino della provincia di Taranto, è riuscito a farsi strada nel mondo della danza e poi in quello della televisione. Ecco la foto di Gianni Speri quando aveva solo vent’anni.

Gianni Speri e i commenti dopo l’intervista a Paola Barale

In una recente intervista a Verissimo, Gianni Sperti ha commentato quanto detto da Paola Barale a Francesca Fagnani, sulla falsità e non verità dell’uomo durante gli anni in cui sono stati sposati. L’ex ballerino è rimasto un po’ infastidito dopo aver sentito quelle parole da parte dell’ex moglie.

Il suo commento è stato: “Ho superato il fallimento del mio matrimonio, non capisco la sua necessità di parlare dell’ex prima dell’ex, percepisco in lei ancora del rancore. Sette anni a non capirmi non le fa onore. Mi dà fastidio che ancora oggi ci sia questa voglia di sapere la mia tendenza sessuale”.