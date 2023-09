Alfonso Signorini deve già dire addio al suo pupillo | Chiesta la squalifica immediata

Nuova segnalazione per Alfonso Signorini: il video inchioda il concorrente del “Grande Fratello”, richiesta la squalifica per direttissima.

A poche ore dal prime time, Alfonso Signorini deve affrontare l’ennesimo intoppo in un “Grande Fratello” già foriero di polemiche e opinioni divisive sui social.

Il reality, in effetti, fatica a decollare, complice forse anche la scelta di privarlo quanto più possibile delle dinamiche trash, e gli ascolti risultano al momento piuttosto deludenti.

Nelle ultime settimane, inoltre, alcuni concorrenti avrebbero proferito blasfemie in diretta televisiva: la prima ad essere attenzionata è stata l’avvenente Anita Olivieri. Convocata in confessionale nel corso di una puntata, l’esperta di marketing capitolina si sarebbe lasciata sfuggire una bestemmia, ma il conduttore e gli autori avrebbero glissato sull’accaduto, nonostante le proteste di numerosi utenti.

Anche Claudio Roma avrebbe compiuto uno scivolone analogo, ma anche in questo caso sarebbe stato volutamente ignorato dalla produzione del programma. Stavolta, però, a finire nel mirino dell’opinione pubblica è stato il simpatico Giuseppe Garibaldi, omonimo dell’Eroe dei due mondi… Che cos’è accaduto?

Alfonso Signorini con le spalle al muro: la clip di Giuseppe Garibaldi è ormai virale

Uno dei concorrenti più pittoreschi dell’ultima edizione del “Grande Fratello” è certamente il giovane calabrese Giuseppe Garibaldi.

Classe 1993 e attualmente impiegato come bidello in una scuola veneta, Giuseppe Garibaldi è stato arruolato nel corso della puntata inaugurale, ed ha riferito ad Alfonso Signorini di essere un potenziale discendente del più celebre omonimo: “Qualcuno dice che siamo parenti, altri dicono che c’è stato un errore all’anagrafe… Anche perché Garibaldi fu ferito in Aspromonte, e lì non ha avuto una sola Anita. Così è nata la dinastia di noi Garibaldini!“. Il vivace gieffino ha in breve tempo riscosso il favore del pubblico e dei compagni di avventura, soprattutto in virtù della sua indole amichevole ed accomodante, ma nelle ultime ore ha utilizzato un intercalare che ha decisamente gelato la rete. Mentre sedeva assieme ad alcuni inquilini sul divano della zona living, Giuseppe Garibaldi avrebbe proferito una bestemmia e, anche se l’audio non risulta nitidissimo, numerosi utenti ne chiedono a gran voce la squalifica. Ecco la clip incriminata:

MIA NONNA STAVA GUARDANDO LA DIRETTA E SI È SENTITA MALE DOPO AVER SENTITO QUESTE ORRIBILI PAROLE USCIRE DALLA BOCCA DI UN CONCORRENTE! @GrandeFratello DOVETE TUTELARE I VOSTRI SPETTATORI ! 😡 #grandefratello pic.twitter.com/17UoES53Xp — friccicarella 🌷 (@bluel1ghts_) September 24, 2023

La decisione di Alfonso Signorini

Manca solo una manciata di ore al prime time della quinta puntata, ed in tale sede Alfonso Signorini comunicherà l’eventuale provvedimento disciplinare nei confronti di Giuseppe Garibaldi.

Al contempo, gli inquilini del loft affronteranno la prima eliminazione ufficiale, che vede contrapposti al televoto Grecia Colmenares, Arnold Cardaropoli, Claudio Roma, Giselda Torresan e Vittorio Menozzi. Chi abbandonerà il programma di Canale 5?