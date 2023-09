Maria De Filippi sbugiardata dal cantante: “Ecco come si fa ad entrare ad Amici” | Un disastro annunciato

Colpo basso alla conduttrice Maria De Filippi: la rivelazione su “Amici 2023” getta un’ombra sul talent di Canale 5.

La mattatrice Maria De Filippi ha varato una nuova stagione di “Amici” domenica 24 settembre, e l’hype del pubblico si è rivelato ovviamente stellare.

La padrona di casa ha introdotto agli spettatori 20 nuovi talenti nuovi di zecca, ed essi sfrutteranno l’esperienza televisiva per emergere e conquistare il cuore di fans e di esperti nel settore. Sebbene lo scalino più alto del podio rappresenti infatti un incentivo assolutamente invitante, molti ex allievi hanno sfondato nel mondo della danza e della musica grazie al carisma e allo spirito di iniziativa, ed “Amici” rappresenta un trampolino di lancio assolutamente esclusivo.

Ad alcuni talenti emergenti, però, l’ingresso alla scuola risulterebbe precluso, almeno secondo la tagliente analisi del cantante Primogenito.

Il performer ad oggi è una vera star di TikTok – piattaforma dove vanta ben 55.000 followers – ed ha recentemente compiuto un affondo sui social nei confronti dei casting di “Amici” e, più in generale, delle dinamiche sviscerate nel corso del programma.

Maria De Filippi nel mirino di Primogenito: il video colleziona un boom di visualizzazioni

Il cantante ha lanciato un brano su TikTok e, nel corso della sua esibizione a favore di videocamera, ha esposto la frustrazione per il mancato arruolamento ad “Amici”, precisando poi di aver scritto ed interpretato il pezzo per interposta persona. Egli ha infatti precisato che la canzone sarebbe ispirata ad un suo conoscente, che si è visto rifiutare l’ingresso nella scuola di Canale 5. La produzione gli avrebbe infatti preferito personaggi ricchi di di drammi e retroscena familiari ed esistenziali, nonché i famigerati figli, cugini e nipoti d’arte. Senza le minime velleità artistiche, s’intende.

Il brano recita testualmente: “Oggi comincia ‘Amici’ e non ti hanno considerato / Non funziona come credi, ti hanno illuso e poi scartato / Stai fermo sul divano, ma volevi avere un banco / Non sarà abbastanza bravo, oppure / Non hai capelli afro colorati o non sei abbastanza personaggio per la De Filippi / E non hai fatto né Sanremo Giovani e nemmeno ‘X-Factor’ “. Primogenito ha poi rincarato la dose: “Non fai musica commerciale e questo ti fa onore / Non parli dei tuoi drammi e drammi d’amore / E la critica non è la selezione, più che giusta, ma il messaggio che fate passare / In ogni post su Instagram voi definite ‘Amici’ come un programma per tutti / Quando sapete bene chi saranno i vostri eletti“.

La reazione dei social

Il brano è circolato immediatamente su tutte le piattaforme social, varcando i confini di TikTok, ed approdando anche su Facebook, X ed Instagram.

“Amici” rappresenta una delle punte di diamante di Mediaset, ed i molteplici commenti degli utenti potrebbero spingere la produzione ad offrire una chance a Primogenito… o al suo “amico”. Voi che ne pensate?