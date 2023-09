Luciana Littizzetto terrorizzata | Maria De Filippi senza freni: “Ma sei cretina?” | Panico a Tu si que vales

Luciana Littizzetto si sbottona sulla collega Maria De Filippi: la nuova esperienza in Mediaset l’ha paralizzata.

La cabarettista Luciana Littizzetto ha affrontato numerose vicissitudini nel 2023, a partire dal suo clamoroso congedo dalla pubblica emittente.

La comica torinese ha infatti abbandonato la Rai a fianco del rodato Fabio Fazio, ed entrambi inaugureranno una nuova versione di “Che tempo che fa” sulla rete Nove, per la gioia degli aficionados al programma.

Al contempo, Luciana Littizzetto è approdata anche al talent “Tu si que vales”, ove occupa la poltroncina lasciata vacante da Teo Mammuccari, a breve impegnato nel talent “Ballando con le Stelle”.

La nuova esperienza ha decisamente messo alla prova i nervi delle spigliata cabarettista: per sua stessa ammissione, Luciana Littizzetto temeva di non essere in grado di gestire un format variegato e impegnativo come “Tu si que vales”, e ha rivelato le proprie riserve nello studio di “Verissimo”.

Luciana Littizzetto a ruota libera su Maria De Filippi

Luciana Littizzetto ha presenziato in qualità di ospite nel salottino di Silvia Toffanin, ed ha rivelato: “Come mi sento ora che sono arrivata a Mediaset? Bene, ma in realtà è un ritorno… Io qui tanti anni fa ho fatto ‘Ciro’, ‘Mai dire gol’. Diciamo che è come una casa delle vacanze!“.

La comica ha poi narrato del suo approccio al talent mariano: “Sono arrivata in un gruppo di lavoro storico, avevo paura di prendere le misure. Io ero l’ultima arrivata. Sono abituata a fare i monologhi, a scrivere, lì è tutto improvvisato. Io ho detto alle De Filippi che avevo un po’ paura. Maria mi diceva: ‘Ma sei cretina? Dì quello che vuoi e fregatene, devi essere te stessa’. Io ero abituata a fare un lavoro di scrittura, questo invece è un lavoro più agile e spontaneo“. Luciana Littizzetto ha quindi dedicato alcune parole commosse alla mattatrice di Mediaset: “Con Maria ho un rapporto davvero bello. Lei è stata presente in diversi momenti particolari della mia vita. Poi, è stata molto generosa. Lei è una donna generosissima. E il cammino dell’affido dei miei figli è iniziato anche grazie a lei, e a certi suoi consigli“.

Luciana Littizzetto pronta ad infiammare lo studio di “Tu si que vales”

La comica piemontese ha ben presto familiarizzato con il nuovo ambiente, ed ha dichiarato: “Mi sono ambientata subito. Ma poi c’è emozione, adrenalina, bellezza, perché le esibizioni sono molto vicine“.

Ed ha concluso: “Noi siamo lì accanto, e non c’è la distanza come può essere su un palco. Quindi devo dire che è stato molto bello, e sono contenta“.