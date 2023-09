Canale 5, gieffina se l’è lasciato sfuggire: “ha bestemmiato” | Chiesta l’espulsione immediata

Caos tra i piani alti di Mediaset dopo la presunta bestemmia in diretta tv su Canale 5: ancora “gatte da pelare” per Pier Silvio Berlusconi.

Nonostante l’amministratore delegato delle reti di Cologno Monzese abbia preteso da tutti educazione e basso profilo, non mancano i casi da risolvere dopo la messa in onda di alcune trasmissioni.

A finire nel mirino del web nelle ultime ore è stato un video durante il quale, secondo qualcuno, si ascolta una bestemmia pronunciata in diretta tv su Canale 5.

Se agli orecchi di molti ciò che si sente sembra tutt’altro che un’espressione blasfema, qualcun altro è certo che invece la bestemmia sia stata pronunciata. Ora tocca decidere ai piani alti.

Bestemmia a Canale 5: cosa è successo

A finire nell’occhio del ciclone ancora una volta è stato il Grande Fratello di Alfonso Signorini. Il reality show è stato attentamente rivisto e ridisegnato dopo il caos e le polemiche sollevatesi nel corso della passata edizione, quando i concorrenti vip non hanno esitato a rendersi protagonisti di situazioni volgari e violente, definite da tutti assolutamente trash e non adatte alla visione di un pubblico ampio. Così, per questa edizione, Pier Silvio Berlusconi ha preteso civiltà ed educazione, ma nel corso dei primi appuntamenti con il Gf non sono mancate situazioni scomode da risolvere.

L’ultima riguarda la presunta bestemmia detta da Anita Olivieri nel corso di una delle dirette del reality show. Tutto è accaduto quando i concorrenti sono stati chiamati a dire le proprie nomination: Anita, lasciata per un po’ di tempo da sola in confessionale, si è “spaventata” quando ha riascoltato all’improvviso la voce di Alfonso Signorini che la richiamava. Nell’audio incriminato si ascolta lei che dice: “Oddio che colpo!”, mentre il conduttore sorride davanti all’esclamazione della concorrente.

alfonso: “anitaaa”

anita: “ ‘ORCODIO CHE COLPO ”

Anita Olivieri, scoppia il caso sul web

Una parte del web, però, ha fatto circolare il video in rete puntando il dito contro Anita Olivieri ed accusandola di aver pronunciato una bestemmia. Per molti, infatti, la sua esclamazione è ben diversa da un semplice “oddio”. Per questo, una fetta di pubblico ha chiesto l’espulsione immediata della giovane concorrente del Gf.

Un’altra fetta di assidui spettatori del programma, però, difende a spada tratta la bellissima bionda, certo che la sua non sia altro che una semplice esclamazione che non ha nulla a che vedere con la bestemmia. Chissà se gli autori decideranno di sottoporre il video incriminato ad ulteriori analisi prima di prendere la decisione finale sulle sorti di Anita al Grande Fratello.