Lino Banfi, la lotta della figlia è straziante: “Contro il tumore…” | Ce la sta mettendo tutta

La famiglia Banfi è sempre in prima linea: il combattimento è molto duro, ma i fan sono certi che ce la faranno.

Conosciamo da vicino le vicende di Lino e soprattutto Rosanna Banfi, sua figlia. Negli ultimi anni in modo particolare, i due sono comparsi spesso l’uno al fianco dell’altra in televisione.

Il loro legame affettivo padre – figlia sembra più forte che mai, forse proprio per tutto ciò che fino ad ora hanno vissuto insieme, mano nella mano, carezza dopo carezza e lotta dopo lotta.

Lino e Rosanna hanno anche fatto un’apparizione a Ballando con le Stelle, il programma che aveva accolto come partecipante proprio Rosanna Banfi qualche tempo fa.

In questi giorni la lotta sta proseguendo, e tutti fanno il tifo per loro: l’obiettivo non è facile, ma l’unione fra i due potrebbe farli trionfare del tutto.

Il sostegno di Rosanna Banfi

Rosanna Banfi, come è noto, ha avuto un cancro al seno contro il quale ha dovuto resistere e combattere per parecchio tempo. Al momento sembrerebbe fuori pericolo, ma, di certe, l’esperienza l’ha indirizzata verso un certo tipo di attivismo.

Rosanna Banfi, così come suo padre, si spende non poco per la disseminazione scientifica e la prevenzione del tumore al seno, proprio quello che ha avuto lei, promuovendo attivamente le giornate della prevenzione che possono essere fondamentali nell’individuazione di questo o altri problemi di salute nella donna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosanna Banfi (@rosannabanfi)

Banfi: “La prevenzione può salvare la vita”

“Domani, martedì 5 settembre parte da @castelromanodesigneroutlet il Tour Rosa per la salute delle donne organizzato da #mcarthurglen con #komenitalia”, annuncia Banfi in una didascalia del suo video postato su Instagram, “Fino al 21 settembre 13 giornate di screening gratuiti contro il tumore al seno effettuati dai medici della Carovana della Prevenzione Komen presso i 5 designer outlet #mcarthurglen Italiani“, spiega.

“Sarà possibile sostenere Komen Italia acquistando questa t-shirt limited edition firmata #pinko”, così invita i follower, Rosanna, “La prevenzione può salvare la vita“, conclude. Chi ha un tale potere comunicativo, derivante dalla notorietà o dall’essere un buon comunicatore o una buona comunicatrice, e lo utilizza in questo modo dimostra certo una forte nobiltà d’animo, e proprio questo ha dimostrato Rosanna Banfi: potenzialmente grazie ai suoi video può aiutare e informare moltissime persone, visto il seguito e la credibilità che ha guadagnato negli anni.