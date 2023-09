Carlo Conti mette paura a Signorini: la ‘minaccia’ l’ha fatto scappare a gambe levate

Carlo Conti è una presenza troppo ingombrante per Alfonso Signorini: così il conduttore di Canale 5 è scappato a gambe levate.

È guerra tra Rai e Mediaset già all’inizio di questa nuova stagione televisiva: la tv di Stato e le reti di Cologno Monzese si contendono i telespettatori da casa.

Per questo inizio di stagione, Pier Silvio Berlusconi ha scelto di adottare una nuova linea editoriale, completamente diversa da quella che ha contraddistinto Mediaset negli ultimi anni, ma le sue idee pare non stiano convincendo del tutto.

Così, la presenza ingombrante di Carlo Conti in Rai ha fatto sì che Alfonso Signorini se la desse a gambe levate: ecco cosa è successo.

Gf contro Tale e quale show

Alfonso Signorini ha avviato la nuova stagione del Grande Fratello puntando al coinvolgimento del pubblico da casa grazie alla presenza nel reality show di persone del popolo. Così Mediaset ha voluto dare una svolta ad uno dei suoi programmi di punta, dicendo addio alla versione “vip” e scegliendo di mescolare personaggi noti con persone comuni. La decisione presa da Pier Silvio Berlusconi e appoggiata da Alfonso Signorini, per il momento sembra convincere, ma non troppo.

Ad inizio della prima puntata del Grande Fratello, Signorini ha annunciato ai suoi telespettatori che il programma avrebbe avuto un doppio appuntamento settimanale: quello del lunedì e quello del venerdì. Ma dopo due settimane dall’avvio del reality show, Canale 5 ha già deciso di effettuare dei cambiamenti: la prima serata del venerdì è anticipata al giovedì. Una scelta strategica quella di Mediaset poiché dal prossimo 22 settembre su Rai 1 partirà la nuova stagione di Tale e quale show con Carlo Conti.

Conti mette in fuga Signorini

Il terrore che Tale e quale show possa avere la meglio in termini di ascolti sul Grande Fratello, ha fatto sì che Mediaset decidesse di anticipare la messa in onda del secondo appuntamento settimanale con il reality show. Al momento, infatti, gli ascolti registrati dal programma guidato da Alfonso Signorini sono stati buoni, ma la programmazione della Rai è risultata la preferita dagli italiani.

Per evitare un crollo negli ascolti, quindi, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di correre ai ripari prevedendo, probabilmente, che lo show di Carlo Conti potesse registrare uno share molto più alto rispetto a quello del Grande Fratello. In questa edizione del programma di Rai 1, inoltre, Conti ha arruolato tantissime vecchie conoscenze del reality show di Canale 5 come Ginevra Lamborghini, Pamela Prati e Jo Squillo.