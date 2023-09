Grande Fratello, concorrenti si mettono d’accordo per non far mangiare un inquilino: “Livello umano basso”

Il Grande Fratello scatena le polemiche del web: concorrenti si sono messi d’accordo per non far mangiare uno di loro.

Questa edizione del Grande Fratello che mescola vip e persone comuni doveva essere destinata a far parlare il pubblico solo per i valori trasmessi e il racconto popolare che si voleva veicolare.

Invece, anche questa stagione del reality show sembra presentare un gruppo di concorrenti pronti ad escludere chi non riesce ad integrarsi nel gruppo.

Così, quando il ‘branco’ si accorda per non far mangiare uno dei presenti in casa, il popolo della rete si scatena e decide che è arrivato il momento di agire.

Gf, concorrente escluso: cosa sta succedendo

Nel corso degli ultimi giorni si sono fatti sempre più evidenti i rapporti di amicizia tra un gruppo ristretto di concorrenti del Grande Fratello. Come accade ogni anno, alcuni degli inquilini iniziano ad essere guardati con sospetto e trattati con indifferenza, nel tentativo di poterli eliminare quanto prima dal gioco. Il meccanismo, che si ripete ogni anno e che nella scorsa edizione ha raggiunto l’apice con atti di bullismo nei confronti di Marco Bellavia, ha scatenato nuovamente le polemiche del web.

Il popolo della rete che osserva con attenzione le dinamiche del Grande Fratello, ha iniziato a mormorare quando alcuni concorrenti si sono messi d’accordo per non far mangiare Vittorio Menozzi. Secondo alcuni dei presenti, il modello starebbe mettendo in atto una strategia volta ad imbonirsi il pubblico e ad apparire agli occhi dei telespettatori come l’escluso e il maltrattato della casa.

Gf, scatta il pasta gate

La polemica in rete, però, si è sollevata quando Vittorio, arrivato in cucina per prepararsi un piatto di pasta, è stato immediatamente richiamato da Anita, che gli ha fatto presente che quella che stava mangiando era di altre persone. “Ma che stai facendo?! Perché quelle in cucina erano le penne per Alex, Massi e Claudio, non ce n’erano altre”, ha sbottato lei, mentre poco prima Massimiliano Varrese era stato autore di un’altra frase infelice contro Vittorio.

L’attore e ballerino aveva chiesto di ridurre il suo piatto di pasta, sottolineando ad Anita che la parte avanzata non doveva in alcun modo finire nel piatto di Menozzi. “No, non gliela date per principio”, aveva commentato a bassa voce, mentre il popolo del web si è sollevato in coro chiedendo provvedimenti. “Questi che si mettono d’accordo per non far mangiare il cibo avanzato a Vittorio è il livello umanamente più basso delle ultime edizioni”, ha commentato un utente, mentre qualcun altro sostiene che nella diretta di oggi, 25 settembre, gli autori sono pronti a prendere seri provvedimenti contro questi atteggiamenti.