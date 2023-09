Ore di angoscia per Stefano De Martino: ora non ha più scampo

Stefano De Martino oramai non ha più scampo e sta per essere reso tutto ufficiale. Ore di angoscia per il ballerino napoletano

Nel corso degli ultimi anni, Stefano De Martino ha avuto una crescita professionale che nessuno si sarebbe aspettato quando ha esordito come ballerino.

Infatti, il giovane ha iniziato la sua carriera come ballerino di contemporaneo e moderno, nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Successivamente per un po’ di tempo ha continuato con questo tipo di attività, esibendosi sia in teatro che in televisione, riuscendo a raggiungere traguardi importanti.

Tuttavia, alla fine ha potuto sviluppare anche un altro suo talento, ovvero quello per l’intrattenimento e la conduzione, arrivando a reggere il timone di alcuni programmi Rai di successo. Ora le cose non si mettono bene per lui. Il ballerino vive ore di angoscia.

Ore di angoscia per Stefano De Martino

Ore di angoscia e terrore per Stefano De Martino, visto che la sua ex Belen Rodriguez è in trattativa con Mara Venier per andare a raccontare tutti i retroscena sulla loro rottura a Domenica In.

Infatti, doveva essere una delle prime ospiti di Stasera c’è Cattelan, tuttavia alla fine ha deciso di declinare l’invito, preferendo forse sganciare la bomba sul ballerino all’interno di uno studio televisivo in cui ha maggior visibilità. Attualmente proprio per vivere un po’ più in sordino e mettere un po’ a tacere il gossip è andata in vacanza all’estero. Probabilmente si tratta di una vera e propria fuga romantica con il suo compagno Elio Lorenzoni.

Le trattative tra Mara Venier e Belen Rodriguez

A riportare delle trattative tra Mara Venier e Belen Rodriguez è l’esperto di gossip Davide Maggio. Zia Mara è pronta a invitare in studio tutti i personaggi mandati via da Mediaset, si vocifera anche un’intervista con Barbara D’Urso, non appena terminerà il contratto di esclusiva con la rete pubblica. La showgirl argentina non ha ancora parlato pubblicamente della rottura con il ballerino napoletano, nonostante le voci sui presunti motivi circolano ormai da mesi.

Inoltre, neanche la relazione con Elio Lorenzoni è stata annunciata ufficialmente e si aspetta l’intervista con la signora della domenica per portare alla luce un po’ di misteri che aleggiando intorno alle loro vite. Inoltre, atteso è anche il commento della showgirl sul trattamento riservato dalla rete televisiva di Cologno Monzese. È indicativo il fatto che l’intervista rivelazione avverrà in Rai e non in Mediaset, sembra che la ragazza non sia molto gradita a Verissimo. A riportare la notizia è stata Deianira Marzano, in seguito ad alcune segnalazioni ricevute dagli utenti web. Infatti, in una serie di storie ha scritto: “Sta contrattando con Venier per fare l’intervista sulla vita privata perché non la può fare più a Verissimo. Da Cattelan non avrebbero parlato di privato, dalla Venier invece potrà parlare del suo nuovo grande amore”.