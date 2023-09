Sophia Loren, una casa immensa per una persona sola: ecco dove vive e dove è avvenuto l’incidente

Sophia Loren ha avuto un incidente nella sua bellissima dimora di Ginevra. Ecco dove vive la regina del cinema italiano e dov’è avvenuto l’incidente…

La scorsa domenica 24 settembre, Sophia Loren è stata vittima di una bruttissima caduta, dopo la quale è stata portata d’urgenza in ospedale. L’attrice, che ormai ha spento ben 89 candeline, ha riportato delle fratture all’anca e quindi è stata operata.

Per fortuna, non c’è stata nessuna rottura e l’intervento sembra essere andato piuttosto bene. Ora dovrà però restare per qualche giorno in ospedale dopo l’intervento, in modo da accertarsi che vada tutto ok nel post operatorio.

Infine, una volta a casa sarà necessaria la terapia riabilitativa. Vicino a lei ci sono i suoi amati figli Edoardo e Carlo. Sfortunatamente non potrà presenziare all’evento in suo onore del 26 settembre a Bari, dove avrebbe dovuto ricevere la cittadinanza onorari.

Inoltre, sarebbe stata anche l’occasione per partecipare all’inaugurazione di un ristorante a suo nome. La caduta è avvenuta nella sua casa di Ginevra, la bellissima e immensa dimora dove vive da sola. Avete mai visto casa sua? Ecco dove vive l’attrice italiana più famosa al mondo.

Sophia Loren: ecco l’immensa casa dov’è avvenuto l’incidente

Avendo avuto una carriera lunga e brillante, Sophia Loren ha anche avuto la possibilità di vivere in luoghi diversi. Infatti, è stata a Roma fino al 1977. Successivamente per un lungo periodo è rimasta in California, per potersi dedicare alla sua carriera. Infine, nel 2007 si è trasferita in pianta stabile a Ginevra, in Svizzera. Quest’ultima casa è veramente spettacolare. Sita in via Charles Bonnet, si caratterizza per uno stile raffinato e di classe proprio come la grande attrice.

La casa è un appartamento di Lusso, posto in una delle vie più belle della città. È arredata con uno stile classica ma non mancano gli elementi di design. Proprio qui, nella mattina di ieri, è avvenuto l’incidente che le è costato un ricovero in ospedale e diverse fratture. Non possiamo che augurarle una celere guarigione.

Ha anche una casa a New York

Sophia Loren ha acquistato una terza casa a New York, nella famosa Trump Tower. Questo è l’edificio enorme che è stato costruito dall’omonimo magnate, nonché ex presidente degli Stati Uniti d’America.

Questo è un edificio di lusso, caratterizzato da pavimenti e pareti ricoperti da marmo rosa. Inoltre, sono presenti tantissime luci in ogni stanza della casa. L’atrio del palazzo ha molti negozi, bar e ristoranti. Sono stati molti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno avuto una casa lì, come Michael Jackson, Spielberg e anche Madonna.