Ricordate Enula di Amici? Dopo il talent è diventata uno schianto mozzafiato

La concorrente di Amici ha fatto moltissima strada: Enula oggi è davvero fantastica, vediamo come è diventata.

Enula ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, la trasmissione che riunisce moltissimi giovani talenti nelle discipline di canto e ballo.

L’esperienza di Enula ad Amici non fu molto lunga, ma da essa la cantante ha tratto moltissimi insegnamenti, e ha capito che il suo talento vale davvero moltissimo.

Come dimenticare i numerosi complimenti di Rudy Zerbi, uno dei giudici e coach di canto, ritenuto, tra l’altro, tra i più severi del programma, quando consegno proprio a lei una delle felpe di Amici in seguito all’esibizione della cover del brano I can Fly.

La cantante aveva intrecciato una storia con Leo Gassmann, anche lui cantante, figlio del noto attore Alessandro Gassmann. Enula aveva uno stile incredibile già ad Amici, ma ora è diventata davvero insuperabile!

Enula oggi: una cantante bellissima

Nonostante non abbia vinto Amici, Enula è diventata un personaggio pubblico ed è davvero molto stimata oltre che seguitissima sui social network. Grazie ad Amici, inoltre, la splendida voce di Enula è stata conosciuta dal grande pubblico, dato che la giovane cantante ha avuto diverse opportunità che le hanno permesso di esibirsi di fronte a un pubblico.

Ma com’è diventata oggi Enula? Rimanendo coerente con se stessa, Enula sta “crescendo”, e le sue caratteristiche principali iniziano a essere delle costanti nel suo aspetto: in poche parole è meravigliosa.

Il talento di Enula

Uno degli aspetti che caratterizzavano Enula durante le performance ad Amici era una sorta di bellissima fragilità che si leggeva tra le parole che cantava e nella tonalità e armonia della sua voce. Molto spesso le artiste hanno una sensibilità tale da avere delle ‘anime’ particolarmente influenzate da quanto accade attorno a loro, ed è sovente questa capacità che ne determina, oltre all’esercizio e al talento innato, la bravura, la possibilità di suscitare emozioni forti.

Probabilmente è il caso di Enula, che con la sua bellissima voce ha incantato moltissimi ascoltatori e ascoltatrici, sia ad Amici che ora. Inoltre, Enula era già stupenda quando era ad Amici: ha conservato quella purezza nello sguardo e originalità nello stile che vira verso l’etnico, rimanendo però incredibilmente innovativo nella sua personalissima creatività.