Ricordate Manuele Labate di Un Medico in famiglia? Dopo la fine della fiction meritava una fine migliore

Il bell’Alberto di Un medico in famiglia interpretato da Manuele Labate forse meritava una fine migliore dopo il termine della fiction. Ecco di cosa si occupa oggi l’attore…

La celebrità è un fatto abbastanza effimero e può sparire da un momento all’altro, senza mostrare nessuna pietà. Ci sono attori che emergono sulla scena cinematografica e televisiva da giovanissimi, riuscendo anche a catturare l’attenzione degli spettatori con il loro talento e fascino.

Tuttavia, questo successo può durare veramente un attimo e mentre sperimentano una rapida ascesa, con altrettanta velocità spariscono. Questo per le ragioni più disparate e l’allontanamento dalle scene può essere volontario, quanto subito.

Spesso chi diventa molto famoso in poco tempo, deve lottare con una pressione che non si aspettava. Oppure semplicemente resta incastrato nel ruolo di un personaggio che non riesce più a scrollarsi di dosso. Solo pochi di loro, riescono a mantenere la fama nel corso del tempo e a costruirsi realmente una solida carriera in ascesa.

Ad esempio, gli attori del cast di Un medico in famiglia erano tutti molto giovani quando sono diventati famosi. Purtroppo, quasi nessuno di loro è riuscito a mantenere la popolarità nel corso del tempo. Ricordate Manuele Labate che interpretava Alberto? Dopo la fine della fiction ha deciso di dedicarsi a questo…

Ricordate Manuele Labate di Un Medico in famiglia?

Sembrerà strano a tutti quanti, ma ormai sono passati 23 anni dalla messa in onda della fiction Rai Un medico in famiglia. Manuele Labate, che oggi ha 40 anni, era giovanissimo (solo 14 anni) quando ha esordito nella seria. Infatti, è cresciuto sul set, come gli altri attori che interpretavano i suoi cugini.

Oggi l’uomo ha due figlie, Aurora e Maria Sole. Nonostante sia un po’ sparito dai radar, non ha smesso di amare la recitazione, anche se occupa uno spazio molto più limitato. Oggi si occupa principalmente di arte, lavorando come artigiano, tatuatore e street artist.

Ecco di cosa si occupa oggi Manuele Labate

Oggi Manuele Labate si occupa con grande passione di street art. Infatti, l’artista crede che in questo modo si possano riqualificare gli spazi urbani.

Nel corso di un’intervista per FanPage ha raccontato: “Ho sviluppato questa passione da ben prima di iniziare a recitare. È come dire che il primo amore non si scorda mai. Le strade della street art sono diverse. Quando si parla di recupero urbano, devi avere un’autorizzazione. Presenti il progetto e aspetti una risposta positiva. La seconda strada è quella di muoversi in maniera autonoma e, passami il termine, illegale, però riconoscendo sempre un aspetto estetico”.