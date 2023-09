Filippa Lagerback in lacrime: tutta colpa del marito | Ha scoperto tutto all’improvviso

Filippa Lagerback si scioglie in una valle di lacrime: il marito Daniele Bossari autore dell’emozione della svedese.

Conduttrice divenuta popolare in Italia dopo il famosissimo spot di una birra, Filippa Lagrback ha saputo farsi strada nel mondo dello spettacolo nostrano senza mai sgomitare.

Originaria di Stoccolma, classe 1973, ha lavorato per diversi programmi Rai e Mediaset, fino ad approdare su Nove insieme a tutta la squadra di Che tempo che fa, show di cui fa parte dal 2005.

Sposata con il conduttore Daniele Bossari, Filippa Lagerback è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, ma le lacrime che hanno rigato il suo viso nell’ultimo fine settimana hanno fatto il giro della rete.

Filippa Lagerback in lacrime: cosa è successo

Lo scorso 21 settembre, Filippa Lagerback ha compiuto 50 anni e Daniele Bossari ha deciso di organizzarle una fantastica sorpresa. Con la complicità della figlia Stella, ha invitato amici e parenti più stretti a partecipare all’evento in un ristorante extra lusso sul Lago Maggiore. Filippa, certa di dover semplicemente spegnere le 50 candeline insieme al marito, alla figlia e al fidanzato di quest’ultima, si è trovata di fronte uno stuolo di amici pronti a celebrare con lei questo traguardo.

Ma a far piangere la Lagerback non sono stati gli ospiti presenti né la sorpresa organizzata da Bossari. Sorpresa nella sorpresa, a prendere parte alla festa c’era anche l’amata mamma di Filippa, arrivata direttamente da Stoccolma per festeggiare insieme a lei le 50 primavere. Presa alle spalle, la conduttrice non poteva immaginare che ci fosse proprio la mamma e, una volta girata, le lacrime hanno rigato il suo volto. La commozione di Filippa ha coinvolto tutti e il video in cui la Lagerback riabbraccia la mamma ha collezionato milioni di like.

L’emozione di Filippa Lagerback

“Difficile esprimere in parole la gratitudine che provo, circondata da gioia e amore, affetto e amicizia – ha scritto poi Filippa in un post Instagram di ringraziamento per tutti coloro che hanno partecipato alla festa in suo onore – . Una giornata così non potevo immaginarmi, fiori, messaggi, attenzioni, dolcezza e poi una festa a sorpresa di cui non avevo nessuna idea: io che so sempre tutto! Pazzesco, non so come avete fatto! Vi amo, grazie”.

Daniele Bossari ha regalato all’amata moglie un mazzo di splendide rose rosse, mentre tantissimi amici e parenti hanno circondato la conduttrice di affetto, amore e sorrisi. La presenza della madre della Lagerback è stata la vera ciliegina sulla torta e per Filippa non poteva esserci compleanno migliore.