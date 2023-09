Belen l’ha scaricato in quattro e quattr’otto: non la rivedremo più con lui | Colpo durissimo

Precipitoso marcia indietro per Belen Rodriguez: arriva l’annuncio ufficiale, il clamoroso due di picche gela il pubblico.

Il 2023 è stato un anno ricco di svolte – più o meno sofferte – per la showgirl di origine argentina Belen Rodriguez.

La soubrette ha infatti vissuto l’ennesimo momento di crisi con il conduttore Stefano De Martino, e la coppia si è gradualmente allontanata, fino a scomparire anche dai rispettivi social.

In compenso, Belen Rodriguez sembra aver ritrovato la serenità accanto all’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, con cui era stata inizialmente paparazzata alla festa di compleanno di Ignazio Moser.

Successivamente, i due hanno confermato i rumors grazie ad una serie di scatti rubati nel centro di Milano, ove sono stati beccati dai cronisti di rosa in atteggiamenti inequivocabili seduti al tavolino di un bar. Ma per la conduttrice il nuovo flirt rappresenta solo uno dei suoi recenti cambiamenti esistenziali… Cos’altro bolle in pentola?

Belen Rodriguez pronta a voltare pagina dopo De Martino e l’addio a Mediaset

La separazione da Stefano De Martino sembra ormai consolidata: quest’ultimo è stato infatti immortalato dai paparazzi di “Diva e Donna” accanto ad una potenziale nuova fiamma, Martina Trivelli. I due si sono concessi una gita in scooter, ed il loro rapporto sembra suggerire una complicità piuttosto palese e profonda.

Nel frattempo, Belen Rodriguez ha affrontato anche l’allontanamento dai programmi “Tu si que vales” e “Le Iene”, nei quali è stata rispettivamente rimpiazzata da Luciana Littizzetto e Veronica Gentili, e potrebbe essere ad un passo da un nuovo ingaggio presso la pubblica emittente. Si vocifera infatti che la showgirl abbia recentemente presenziato ad un incontro di lavoro, ma i dettagli del meeting sono tutt’ora top secret. Secondo altri insiders, Belen Rodriguez starebbe vagliando alcune offerte anche da parte di Discovery + e Sky, ma occorrerà attendere un comunicato ufficiale congiunto, prima di poterla rivedere ancora sugli schermi televisivi. L’unico dato certo è che la soubrette avrebbe recentemente assegnato un due di picche al celebre collega Alessandro Cattelan…

Belen Rodriguez si nega ad Alessandro Cattelan

Circola da giorni la voce che Belen Rodriguez avrebbe partecipato alla puntata inaugurale della nuova edizione di “Stasera c’è Cattelan”.

L’esuberante conduttore ha introdotto nel suo parterre anche gli ospiti – previsti in scaletta – Annalisa e Tedua… ma di Belen, nessuna traccia. In collegamento con il programma “La volta buona”, Alessandro Cattelan ha poi riferito: “Doveva venire Belen. Mi ha detto: ‘Cantiamo una canzone’, ma poi non mi ha più risposto al telefono. Ha fatto come Lukaku. Pare che non sia benissimo, le auguro di rimettersi presto!“.