Rissa a Mediaset: due conduttori ci vanno giù pesante | Raptus di rabbia tra i corridoi

La verità sull’accaduto è venuta a galla: a raccontarlo è uno dei diretti interessati. Nessuna pietà per Mediaset, ora parla lui.

“Il mio ruolo è fare i lanci? E allora fateli fare ad un altro“: sono queste le parole il cui eco, negli studi di Cologno Monzese, oggi arriva forte e chiaro.

Pare infatti che la tensione sia sempre più crescente dietro le quinte di Mediaset.

Nonostante la sua posizione come caposaldo dell’intrattenimento televisivo, l’emittente è da mesi nell’occhio di un vero e proprio ciclone.

Oggi, ad esprimere il proprio disprezzo per le nuove direttive, è una persona che era finora rimasta in silenzio, ma i cui gesti parlano chiaro…

Una critica che non concede nessuna speranza

A parlare di quanto gli è accaduto altri non è che Teo Mammucari. Il conduttore ha di recente preso una decisione che solo qualche anno fa sarebbe sembrata assurda: abbandonare l’emittente per spostarsi in Rai, in qualità di concorrente di “Ballando Con le Stelle“. “Milly è una signora, ha grande umanità. Non so ballare, ma posso imparare“, ha scherzato, nel corso di un’intervista rilasciata a “Il Messaggero”; ma purtroppo, queste sono le uniche parole positive uscite dalla sua bocca.

Il conduttore ha infatti rivelato alcuni retroscena riguardanti il suo abbandono, che lo ha reso l’ultimo in una lunga lista di “migrazioni” della nuova stagione televisiva: la sua opinione di Mediaset è assolutamente critica, e Mammucari ha dichiarato di non voler continuare a lavorare con un’emittente che “non fa niente di nuovo da 30 anni“. Parole durissime, ma c’è chi insinua che ci sia di mezzo una discussione con Davide Parenti…

La verità sulla sua decisione: puro pragmatismo

Interrogato sull’argomento, Mammucari risponde candidamente: “Io non ci ho mai litigato, ma lui ha litigato con tutti i conduttori de ‘Le Iene’“. Tra i due i rapporti sono ottimi, e lo stesso vale anche per il rapporto coi colleghi di “Tu Sì Que Vales”, Gerry Scotti e Maria De Filippi. Ma il conduttore ha rivelato di aver continuato a partecipare al programma solamente nella speranza che gli fosse concesso uno spazio nel palinsesto.

“La risposta? Mi hanno chiesto di fargli uno sconto economico rispetto ai soldi che dovevo prendere. Non è questione di soldi, ma se non ti danno un programma ti dovrebbero spiegare perché“, e a finire nel mirino della sua rabbia sono soprattutto Enrico Papi e Piersilvio Berlusconi, l’uno accusato di non portare risultati ottimali, l’altro di non saper innovare a discapito di quanto dichiarato. Mammucari ha infatti spiegato di essere rimasto di stucco di fronte alla decisione dell’amministratore delegato di riportare in vita “La Ruota della Fortuna” con Gerry Scotti: “Mi si è gelato il sangue. Se al popolino vogliamo dare la solita pappa per trent’anni va bene, ma non si chieda a un artista come me perché cambia“.