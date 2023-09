Morte Michele Merlo, il papà lo rivela solo adesso: “Ce l’aveva sulla gamba e l’hanno ignorato”

La terribile tragedia avrebbe potuto essere evitata: il padre di Mike Bird torna a parlare della sua scomparsa, denunciando i responsabili.

Correva il 6 Giugno 2021 quando le testate giornalistiche diedero la notizia della morte di Michele Merlo: l’incredulità e il dolore che accompagnarono quella notizia non sono ancora scomparsi.

Mike Bird, nome d’arte di Michele Merlo, in fondo aveva solamente ventotto anni: troppi pochi per andarsene così, da un momento all’altro, e all’apice della sua carriera.

Michele, infatti, è stato uno dei concorrenti di “Amici di Maria De Filippi” più noti e apprezzati: la notorietà datagli dalla trasmissione fu tale da garantirgli la possibilità di lanciare sul mercato ben due album nel corso di tre anni.

Nessuno avrebbe potuto prevedere che una leucemia fulminante se lo sarebbe portato via. Oppure sì? Alcune rivelazioni recenti hanno portato a galla una verità terribile.

I segnali erano sotto gli occhi di tutti

Oggi, a due anni dalla sua scomparsa, Domenico Merlo è tornato a parlare di suo figlio Michele. Lo ha fatto nel salotto di “Pomeriggio Cinque“, per denunciare senza mezzi termini coloro che ritiene responsabili della scomparsa precoce del ragazzo: come ha rivelato nel corso dell’intervista, infatti, prima che la malattia lo portasse via Michele si era sottoposto ad una visita a causa della comparsa di un’ematoma su un quadricipite.

“Neanche la rottura del femore provoca un’ematoma del genere”, ha spiegato Domenico Merlo. “Il medico trattò quell’ematoma con un massaggio e, dopo averlo fasciato, lo lasciò andare. Sarebbe bastato un esame più approfondito, come un emocromo”. La rivelazione mette i brividi. Domenico specifica di non voler giustiziare nessuno, ma chiede che venga fatta chiarezza sui fatti. E si esprime anche nei confronti della procura di Vicenza, che ha preso una decisione agghiacciante nei suoi confronti.

Il ricordo straziante di un padre

La procura ha infatti deciso che il caso di Michele sarebbe stato archiviato: ciò significa che non verranno svolte ulteriori indagini sulla morte del giovane cantante, nonostante i fatti portati alla luce da Domenico. Una decisione strana e dolorosa, che non fa che aumentare il peso che grava sulle spalle di Domenico.

“Mi manca tutto di lui, i suoi silenzi in particolar modo”, ha raccontato, lacrime agli occhi, alla conduttrice Myrta Merlino. Lacrime che è impossibile non condividere, per una scomparsa arrivata troppo presto, e in circostanze che meriterebbero una revisione dell’accaduto ben più approfondita.