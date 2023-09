Amici, si scatena già la prima polemica: c’è un concorrente ‘raccomandato’ | E no, non si tratta del figliastro della Pausini

Neanche il tempo di cominciare che già si scatena la bufera: chi è il favorito di quest’anno, e che legami ha nel mondo della musica?

Già da parecchi anni ogni nuova edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi” sembra portare con sé una sana ventata di polemiche e discussioni: e quest’anno non si fa eccezione.

In passato non sono mancati gli scandali legati al programma di Canale 5 e causati dall’ingresso, nella scuola di “Amici”, di figli d’arte e persone “raccomandate”.

Certo è che praticamente tutti quelli che sono passati dalla palestra del talent, figli d’arte o meno, hanno sempre ricevuto, almeno davanti alle telecamere, lo stesso trattamento dei meno fortunati.

Ma è comunque impossibile non storcere il naso di fronte a questo genere di rivelazioni, e moltissimi utenti del web si sono mossi per segnalare il primo campanello d’allarme di quest’anno: si tratta di un cantante.

L’identità svelata: il suo rapporto con l’ex allievo

Il cantante in questione è Matthew, nome d’arte del ventiduenne Matteo Rota. È stato il primo cantante ad entrare nella scuola, passando la fase iniziale delle selezioni pomeridiane grazie ad una cover della sensuale hit “Do I Wanna Know” del gruppo britannico Arctic Monkeys, nonché un singolo inedito dal titolo “Fammi”.

Ma a far parlare di Matthew non è stata solamente la sua capacità canora: sui social si sta discutendo molto dei suoi rapporti pre-esistenti nel mondo della musica, e in particolare dell’amicizia con Irama, ex allievo e vincitore di “Amici”. I due sarebbero molto legati. Che questo dettaglio abbia influenzato nella “battaglia” tra Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, entrambi intenti a portarlo nella rispettiva squadra? È ancora tutto da dimostrare. Ma di Matteo, di fatto, cosa sappiamo?

Chi è Matthew, già popolarissimo sui social

Le informazioni su Matteo Rota, al momento, sono abbastanza scarne. Sappiamo che ha un profilo Instagram (@matthew17.10) seguito da quasi 15.000 follower, ma con soli 12 post all’attivo: fotografie d’autore in cui il giovane originario di Monza si mostra mentre posa, va in moto e suona pianoforte e chitarra elettrica, strumento di cui ha fatto sfoggio anche davanti alle telecamere di “Amici”.

Tra le foto dei tatuaggi, però, spunta un dettaglio interessante: il suo follow al profilo di Irama non è ricambiato. Che si tratti di una mossa commerciale? D’altronde il cantante vincitore di “Amici”, su Instagram, segue solamente 291 profili. Chissà che il rapporto tra i due non trovi spazio per una menzione durante un serale della trasmissione…