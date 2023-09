Costanza Caracciolo, il dramma che affligge tante donne è toccato anche a lei: “Ero dal dentista quando…”

L’ex Velina si racconta in una storia che trafigge il cuore: tutta la verità su ciò che le è accaduto e sull’accanimento dei media.

Un racconto così reale e sincero che mette i brividi: le parole con cui Costanza Carracciolo ha parlato di sé narrano un incubo che non le è stato neppure concesso di vivere in pace.

L’ex Velina di “Striscia La Notizia”, oggi modella e stilista, si è rivelata nel corso di un’intervista rilasciata per il settimanale sportivo “Fuorigioco”.

Il contesto non le è del tutto estraneo: da anni, infatti, è la compagna dell’ex calciatore Christian Vieri, con cui è convenuta a nozze civili nel 2019.

Ed è proprio legato a Christian il racconto del suo trauma, tristemente arrivato nel momento peggiore: ad un passo dalla felicità.

Un dolore arrivato quando meno poteva aspettarselo

Costanza ha parlato dell’avvenimento che l’ha sconvolta senza mezzi termini: qualche anno fa ha avuto un aborto spontaneo. Come se la situazione non fosse già grave di suo, a complicarla ulteriormente è stato l’intervento dei giornalisti, che appena poche ore prima che lei perdesse il bambino avevano rivelato al grande pubblico la sua gravidanza.

“Ero dal dentista quando uscì su giornali e siti la notizia che eri incinta”, racconta. “Fu terribile, con tutti quei messaggi di complimenti che mi erano arrivati. Nessuno dei giornalisti mi aveva chiamato prima di fare uscire la notizia della gravidanza. Mi aspettavo maggiore delicatezza, attenzione: avrei per esempio chiesto di aspettare, almeno fino al superamento del momento più critico. Che delusione, che rabbia. Fu il giorno più brutto della mia vita, ne uscii devastata”. Poi il comunicato rilasciato assieme a Christian, una costrizione per fermare la valanga di messaggi: e oggi…

Costanza, Christian e i loro due angeli

Oggi, fortunatamente, Costanza e Christian sono i felici genitori di due splendide bambine: Stella, nata nel 2018, ed Isabel, nel 2020. Proprio la gravidanza di Stella, per altro vissuta in concomitanza con l’amica ed ex collega Federica Nargi, fu la salvezza di Costanza, che rimase incinta poco dopo la perdita del primo bimbo.

“Per fortuna Bobo e le nostre famiglie mi sono stati molto vicini. Nell’ultimo periodo ripetevo, ridendo, che ero incinta da un anno. Non è stata una passeggiata, ma per fare dei capolavori c’è sempre bisogno di tempo, per cui ne è valsa davvero la pena”, ironizza, ormai serena. E ne ha motivo: le due piccole, a giudicare dagli scatti postati sui social, sono l’orgoglio di mamma e papà.