Luca Argentero, come si è conciato per il battesimo del figlio: chissà come avrà reagito Cristina

Bellissimo e dall’eleganza impeccabile, Luca Argentero ha scelto un look per il battesimo del figlio degno della sua fama. Ecco cosa indossava l’attore…

Sembra una favola la storia d’amore tra Luca Argentero e Cristina Marino. Giovani e belli i due stanno costruendo con grande dedizione la loro bella famiglia.

I due si sono sposati nel 2021, in una bellissima cerimonia intima a cui erano presenti solo parenti e amici più cari.

Inoltre, la coppia ha insieme due figli, Nina Speranza che ha ormai tre anni e il piccolo Noè Roberto che è nato lo scorso febbraio.

Negli scorsi giorni, c’è stato un evento molto importante per la famiglia Argentero-Marino, ovvero il battesimo del più piccolo di casa. La festa è stata preparata con la massima cura. Papà Luca era vestito in modo veramente chic ed elegante.

Luca Argentero: look chic per il battesimo di Noè Roberto

Negli scorso giorni, dopo una faticosa settimana per Cristina Marino, alle prese con la settimana della moda, c’è stato il battesimo del piccolo Noè Roberto. Il piccolo protagonista è stato proprio lui, vestito elegantemente a festa. Infatti, sfoderava un bellissimo pagliaccetto color panna, mentre ai piedi indossava delle carinissime scarpette dello stesso tono di verde della borsa della madre.

Anche Cristina Marino ha scelto un tono chiaro per la comunione del figlio. Indossa infatti un avito elegante color crema con uno scollo generoso. La piccola Nina ha un abitino bianco e i capelli biondi raccolti in treccine. La festa del ricevimento, dopo la cerimonia religiosa, si è svolta totalmente all’aperto, vista la bella giornata di fine estate che ha concesso un tempo né troppo caldo, né troppo freddo. Molto elegante è stata anche la naked cake per festeggiare l’evento, ovviamente in linea con il tono generale dell’evento. Super chic anche Luca Argentero che ha scelto questo come outfit per il battesimo di suo figlio.

Il completo classico di Luca Argentero

Con il suo fisico asciutto e in forma, Luca Argentero più scegliere qualsiasi outfit e splenderebbe comunque. Tuttavia, per il battesimo ha scelto un completo estremamente elegante e di gusto.

Infatti, ha scelto un pantalone taglio classico nero con una giacca dello stesso colore a completare il look. Inoltre, la camicia sotto l’abito è rigorosamente bianca e completa il suo outfit la bellissima cravatta nera con dei disegni più chiari. Nelle foto che ha pubblicato Cristina Marino si vede come i due sono estremamente felici.