Il paradiso delle signore, Adelaide scarica Marcello: con chi si consola dopo di lui | Un uomo che conoscete tutti

‘Problemi’ in Paradiso per una delle coppie della fiction: nessuno avrebbe mai potuto immaginarlo, i fan sono sbalorditi.

Il Paradiso delle Signore è una delle fiction più seguite del Palinsesto Rai: la storia gira attorno all’omonimo negozio, in cui intrecci, amicizie e storie d’amore sono protagonisti della serie.

Ambientato negli anni ’50, la serie sta tenendo i suoi fan con il fiato sospeso: secondo alcune indiscrezioni, però, qualcosa sarebbe stato già rivelato.

La coppia che si era formata nell’ultima stagione uscita, la settima, tra Adelaide di Sant’Erasmo e Marcello Barbieri, sembrerebbe essere ai ferri corti nell’ottava.

Stando alle anticipazioni, la storia potrebbe finire tra Adelaide e Marcello, e i motivi dell’allontanamento sarebbero incredibili.

Adelaide torna indietro?

Dopo aver ‘spezzato le catene’ che la legavano a Umberto, Adelaide si lascia andare all’amore con il bel Marcello: questo era avvenuto nella settima stagione. Sembra, però, che la coppia potrebbe non resistere a lungo: secondo molti utenti, il motivo della eventuale rottura tra i due sarà legato proprio a un ritorno di fiamma tra Adelaide e il suo ex, Umberto Guarnieri.

Bisogna tenere presente, però, che il destino del Paradiso è legato a doppio filo alle azioni di Adelaide, che, sembrerebbe, non riesca a tener testa come si deve ai nuovi concorrenti del Paradiso: il vicino negozio Galleria Moda Milano, che spopola. Adelaide è presa da un’altra questione: il rapporto con sua figlia, Odile, ragazza tenuta segreta per anni e giunta da poco a Milano. Il dolore per l’indifferenza di Odile, inizialmente, non sarà compreso da nessuno fino in fondo, se non fosse che proprio Umberto tornerà a interessarsi alla ex.

Una rinnovata amicizia…o rinnovato amore

Umberto riprenderà, dunque, a frequentare Adelaide: questa frequentazione, però, non farà affatto piacere a Marcello, che farà trasparire tutta la sua gelosia e non solo. Infatti, Marcello caccerà Umberto dalla villa, e impedirà in ogni modo all’ex di Adelaide di starle attorno.

Adelaide, nel frattempo sempre più chiusa in sé e nella sua tristezza, cederà, infine, all’ex Umberto Guarnieri, confidando proprio a lui tutto ciò che stava affrontando con Odile e i motivi, quindi, del suo stato d’animo. Nonostante la rottura, infatti, i due si conoscono alla perfezione a hanno condiviso di tutto nel corso del tempo. Se Adelaide lascerà Marcello per Umberto, non è ancora dato sapere: potrebbe essere che la dama si renda conto di aver perso qualcosa di importante.