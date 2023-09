Stefano De Martino, la verità sui tradimenti nascosti: “Una fatica immane”

Stefano De Martino racconta tutta la verità sui tradimenti durante la relazione con Belen Rodriguez: le sue parole spiazzano.

Ospite del primo appuntamento della nuova stagione di Belve, Stefano De Martino ha accettato l’intervista propostagli da Francesca Fagnani.

Dalla carriera alla vita privata, il conduttore Rai non si è sottratto alle domande della collega, riuscendo anche a glissare con ironia su alcuni temi spinosi.

La sua intervista, tuttavia, era attesissima soprattutto dagli appassionati di gossip, desiderosi di conoscere i motivi della rottura con Belen Rodriguez. Così, De Martino ha deciso di raccontare tutta la verità sui tradimenti.

Stefano De Martino ha tradito Belen?

Il matrimonio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è uno dei più seguiti di sempre. Caratterizzato da continui tira e molla, sembrava essere tornato a sorridere dopo la seconda gravidanza della showgirl argentina, che ha avuto una figlia dall’ex compagno Antonino Spinalbese. Nonostante Belen avesse deciso di voltare definitivamente pagina e costruirsi una famiglia con un altro uomo, l’amore e il rapporto che la legano a Stefano De Martino sono stati più forti. E i due sono tornati insieme ma, anche questa volta, la storia non si è conclusa nel migliore dei modi.

Secondo i rumors, la relazione tra i due sarebbe finita per i continui tradimenti di Stefano De Martino, anni addietro collegato dal gossip ad Alessia Marcuzzi. La cronaca rosa, infatti, parlava di una liaison tra i due ai tempi de L’Isola dei famosi ma la notizia, prontamente smentita, non è mai stata messa a tacere dagli esperti di pettegolezzi. Ospite di Belve, però, il conduttore ha voluto finalmente raccontare tutta la verità sui presunti tradimenti che hanno costellato il matrimonio con Belen.

Stefano De Martino e i tradimenti…

“Il mio matrimonio non è finito per un tradimento – ci ha tenuto a precisare Stefano – .Io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell’esclusività dei sentimenti”. Smentita, dunque, ogni relazione parallela durante il legame con Belen, De Martino ha aggiunto: “Non mi è mai capitato di innamorarmi di un’altra donna o di avere relazioni parallele, amanti. Gli uomini che hanno l’amante non li ho mai capiti perché deve essere una fatica immane”.

Le vere motivazioni alla base dell’ennesima rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez restano, però, oscure. Lei, al momento, si è eclissata dai social e ha disertato l’invito a Stasera c’è Cattelan. “Pare non stia benissimo, le auguriamo di riprendersi”, ha raccontato il conduttore lasciando intendere che la showgirl non stia attraversando un momento roseo.