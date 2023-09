Rivoluzione Grande Fratello, stravolto il format delle reti Mediaset | Per i telespettatori cambierà tutto

Ancora cambiamenti in corso per il Grande Fratello: il reality show di Mediaset viene rivoluzionato e stupisce i telespettatori.

Il Grande Fratello mix, come è stato ribattezzato ad inizio della nuova stagione, sta cercando di coinvolgere sempre più telespettatori da casa.

Il tentativo di abolire definitivamente il trash che ha caratterizzato le passate stagioni scatenando le polemiche del pubblico da casa sta portando, però, a risultati diversi da quelli sperati.

Il reality show sta totalizzando numeri di ascolto buoni, ma non eccellenti come previsto da Pier Silvio Berlusconi e Alfonso Signorini. Così, i vertici Mediaset hanno deciso di rivoluzionare ancora il format.

Grande Fratello, arriva una nuova rivoluzione

La prima, importante, rivoluzione che ha riguardato questa edizione del Grande Fratello è stata l’abolizione della parola “vip” e l’addio a tutti i personaggi provenienti dal mondo social. Alfonso Signorini e Pier Silvio Berlusconi hanno voluto riportare il reality show di Canale 5 alle origini, quando gli inquilini della casa di Cinecittà erano persone provenienti dal popolo che non avevano nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Per questa nuova edizione, però, si è deciso di mescolare gente comune e volti davvero noti del mondo del cinema, della televisione e della musica, cercando di raccontare quello che dovrebbe trasformarsi in una sorta di romanzo popolare.

Al momento, però, pare che il pubblico da casa non stia particolarmente gradendo la scelta fatta dai vertici Mediaset. Gli ascolti degli appuntamenti in prima serata sono buoni, ma non eccellenti come pronosticato agli inizi di questo nuovo percorso. Così, per andare a caccia di altri spettatori, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di mettere in atto una nuova strategia: la fascia del daytime di Canale 5 è stata radicalmente ridotta e spezzettata sulle altre reti generaliste, Italia 1 e Rete 4.

La scelta di Mediaset

Se in un primo momento, come da tradizione, la fascia del daytime del Grande Fratello andava in onda prima dell’inizio di Pomeriggio Cinque, ora tutto è stato rivoluzionato. Una brevissima fascia dedicata al reality show viene trasmessa sulla rete ammiraglia di Mediaset dal lunedì al venerdì alle 10.57 e alle 13.40.

Poi tocca a Rete 4 e Italia 1 ospitare la fascia del daytime: il primo vedrà uno spezzone dedicato al Gf alle 11.50 e alle 18.50 – dal lunedì alla domenica – mentre il secondo ospiterà il reality show alle 12.20, alle 13.00 e alle 18.15. In questo modo, si tenterà di coinvolgere il pubblico adulto di Rete 4 e quello giovane di Italia 1. Sarà la mossa azzeccata per il Gf?