William, marito ‘succube’ della moglie: Kate lo costringe a farglielo ogni notte

E chi l’avrebbe mai detto? Dietro l’apparenza dura e composta, ereditata dal padre, William nasconde un lato inaspettato e servizievole…

Si sa: perdere alcuni vizi, dopo dodici anni di matrimonio e tre figli, è più che naturale. Ma non è questo il loro caso: certe abitudini sono dure a morire…

Proprio così: il principe del Galles William e la sua consorte, la principessa Kate, un tempo Kate Middleton, non hanno perso quell’intesa vincente che li ha resi, all’epoca del fidanzamento, popolarissimi.

Non solo, ma pare proprio che dietro le sorvegliatissime porte di Buckingham Palace il primo in linea per l’eredità al trono d’Inghilterra sia molto diverso rispetto alle sue apparizioni pubbliche.

Lo confermano alcuni gossip, provenienti da fonti molto vicine al principe, che parlano del suo atteggiamento molto, molto servizievole nei confronti della moglie…

Che fatica per arrivare all’altare: dovrà farsi perdonare?

In realtà, a guardare più da vicino il rapporto che lega i due coniugi, la sottomissione di William potrebbe non essere così fuori luogo e anzi, potrebbe trattarsi di un costante tentativo di farsi perdonare per errori passati. Nonostante il festeggiamento delle nozze di stagno sia ormai passato, è noto a tutti gli interessati alla vicenda che Kate Middleton abbia patito non poco per poter arrivare al tanto agognato altare.

I due infatti sono stati fidanzati per ben nove anni, dal 2001 al 2010, prima che arrivasse la proposta. E che fidanzamento: un tira e molla continuo, in cui William sembrava costantemente intenzionato a scappare dalla responsabilità del matrimonio, arrivando persino ad arruolarsi e servire nell’esercito britannico in compagnia del fratello Harry. Ma oggi per Kate non c’è più nulla da temere: può chiedergli tutto. Anche quel piccolo favore serale…

La miscela per un amore che funziona nonostante tutto

La verità sul loro rapporto arriva da un amico molto intimo del principe: “Lo fa perché ama prendersi cura della sua famiglia, e di Kate in particolare. Lei sente molto addosso la pressione dei media, ma William è sempre lì per lei”.

Il favore che William le rivolge ogni sera, soprattutto in seguito ad eventi e apparizioni pubbliche, sarebbe la preparazione di un gin tonic che la aiuta a rilassare i nervi: e stando alle fonti, dev’essere categoricamente lui ad occuparsi del drink della principessa. D’altronde, se è vero che l’amore può affievolirsi col tempo, è anche vero che sono questi piccoli rituali a mantenerne alimentata la fiamma. Attenzione all’alta gradazione, però.