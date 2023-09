Barbara De Santi, prima e dopo: la dama del trono over ha ceduto al ritocchino

Barbara De Santi è tornata a sedere nel parterre del trono over di Uomini e Donne: ma vi ricordate come era agli inizi del suo percorso?

Storica dama del trono over di Uomini e Donne, Barbara De Santi ha fatto il suo primo ingresso negli studi del dating show di Canale 5 nel 2010.

Da sempre considerata una rivale di Gemma Galgani, non ha mai risparmiato nei confronti della collega torinese frecciate infuocate o dichiarazioni al vetriolo.

Dopo tre anni dalla sua ultima partecipazione a Uomini e Donne, Barbara De Santi è tornata a sedersi tra le file del trono over mostrando un radicale cambiamento rispetto al passato.

Barbara De Santi ieri e oggi

Professoressa di sostegno in una scuola media di Castiglione delle Stiviere, vicino Modena, Barbara De Santi vanta un lungo percorso a Uomini e Donne. Approdata negli studi del dating show nel 2010, ha imbastito svariate frequentazioni con alcuni cavalieri del trono over, salvo poi riuscire ad incontrare l’amore solo lontano dalle telecamere. Alla soglia dei 50 anni, però, Barbara ha deciso di rimettersi in gioco e di provare a cercare ancora l’amore a Uomini e Donne.

Rientrata in studio tra gli applausi dei presenti, la signora di origini romagnole ha evidenziato un grande cambiamento rispetto agli anni passati. Se un tempo si presentava in video con i capelli lunghi, lisci e scuri, ora ha optato per un look leggermente più chiaro e per un capello mosso che addolcisce il lineamenti del viso. Bellissima come un tempo, sembra che la De Santi non abbia ceduto alla tentazione dei ritocchi estetici nonostante i suoi zigomi appaiano leggermente più pronunciati così come le labbra.

Barbara De Santi, da Uomini e Donne alla tv

Per questa nuova stagione di Uomini e Donne, Barbara De Santi ha promesso di concentrarsi sulla ricerca dell’amore, senza risparmiare tuttavia frecciate contro l’acerrima nemica Gemma Galgani. “Vorrei che Gemma mi concedesse un selfie con autografo”, ha scherzato la dama modenese sottolineando come la collega del trono over abbia passato più tempo in tv che al lavoro.

Tuttavia, anche Barbara ha manifestato delle velleità per il mondo dello spettacolo. Dopo Uomini e Donne, infatti, ha lavorato come conduttrice per Class Tv Moda la rete sulla piattaforma Sky con Jo Squillo, per il programma Altramoda. Seguitissima anche sui social, la De Santi aveva palesato anche il desiderio di dar vita ad un suo format su Youtube.