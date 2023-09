Beatrice Luzzi, chi sono i figli: sono bellissimi | Come sono e che fanno

Luzzi, la star della fiction oggi è diva al Grande Fratello: il pubblico la adora, così come i suoi figli, vediamo chi sono.

Una delle star di Vivere, Beatrice Luzzi, è entrata nella Casa di Cinecittà e in poco tempo ha saputo conquistare tutto il pubblico a casa grazie alla sua onestà e chiarezza di espressione.

Non tutti, nella casa, sembrano apprezzare la sua schiettezza: è stata protagonista di alcuni alterchi con dei partecipanti del Grande Fratello.

In uno dei giochi è stata persino tacciata, da diversi compagni, di essere “la più ipocrita” della Casa di Cinecittà.

Luzzi, oltre a essere un’attrice di enorme talento, è anche una mamma premurosa di due bambini.

Beatrice Luzzi: da “cattiva delle serie” a dolce mamma

Luzzi ha due figli: Elia e Valentino, che sembrano davvero stravedere per la loro madre. Infatti, nel corso di una delle puntate, Signorini ha convocato Beatrice in Mistery Room, dove si celava una vera sorpresa per lei.

Si tratta proprio dei suoi due figli, che l’hanno abbracciata e rassicurata: infatti, l’attrice si era dichiarata piuttosto preoccupata per i suoi bambini, temendo che quanto accadesse nella Casa potesse riflettersi nelle vite quotidiane dei due.

Gli abbracci di Beatrice

Dopo la sorpresa e la felicità di Luzzi nel vedere i suoi figli, il maggiore, Valentino, ha cercato di tranquillizzarla con queste parole: “Noi stiamo benissimo a casa stiamo da Dio, te sei bellissima e bravissima. Vediamo la nostra mamma ogni giorno, la tv è sempre accesa e siamo fierissimi di te, continua così tieni duro, ti prego”. Anche il minore, Elia, è intervenuto “Non ti devi preoccupare per noi, papà è fiero di te, non devi essere triste. Tutti ti amano, tutti”, ha detto il piccolo.

I figli hanno difeso la mamma anche quando sono stati interpellati da Alfonso Signorini in merito alla percezione che hanno di lei gli altri partecipanti al GF: “Molti in casa l’hanno definita ipocrita, ma non è così, anzi, alcune volte è anche troppo diretta”, ha detto il minore, Elia. Insomma, Beatrice potrà non essere simpatica ad alcune persone – non si può piacere a tutti -, ma ciò che è certo è che abbia fatto un lavoro meraviglioso con i suoi due figli.