Giulia Salemi, ai ferri corti con Alfonso Signorini: cosa si nasconde dietro la sua esclusione dal Gf

Giulia Salemi e Alfonso Signorini, rapporti tesi dopo l’esclusione della italo persiana dal Gf? Lei rompe il silenzio e racconta tutto.

Il ruolo di esperta social affidato a Giulia Salemi nel corso della passata edizione del Grande Fratello Vip aveva riscosso non poco successo, tanto da spingere il pubblico a chiedere una sua promozione a opinionista.

Poi, a conclusione dell’ultima stagione del Gf Vip, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di intervenire escludendo dal reality show ogni personaggio proveniente dal mondo dei social.

A pagare le spese per i suoi colleghi è stata anche Giulia Salemi, fatta fuori dal reality show di Canale 5. Ma oggi, quali sono i rapporti tra lei e Alfonso Signorini? Finalmente la verità.

Giulia Salemi, “no comment” sul Gf

In occasione della Fashion Week di Milano, Giulia Salemi è stata raggiunta dai microfoni di Fanpage che, oltre ad intervistarla sull’evento più glam del capoluogo meneghino, non ha esitato a farle una domanda sulla nuova edizione del Grande Fratello. “No comment” sarebbe stata la replica dell’influencer italo persiana il cui silenzio sull’inizio della nuova edizione aveva già fatto mormorare la rete. La Salemi, infatti, non ha mai proferito parola sul reality show di Canale 5, né su Alfonso Signorini, né su Rebecca Staffelli, scelta per il ruolo che lo scorso anno competeva a Giulia.

Il suo silenzio è stato interpretato da molti come un modo per evitare di fare polemica, ma secondo tanti era chiaro che la Salemi non avesse in alcun modo apprezzato il trattamento riservatole da Mediaset. Così, il “no comment” riportato dalla testata giornalistica che aveva avuto modo di intercettarla nel corso della Milano Fashion Week sembrava confermare i rapporti tesi tra Giulia e Alfonso Signorini, oltre che con tutta la dirigenza Mediaset.

Giulia Salemi furiosa: il post

All’indomani dell’intervista pubblicata, però, Giulia Salemi ha deciso di intervenire sui social per fare chiarezza e smentire il “no comment” alla domanda sul Grande Fratello. “’Ragazzi scusate ma devo andare…’ è diventato ‘No comment’ – ha sbottato lei – .Durante una sfilata della FW vengo fermata da un giornalista di Fanpage (testata che stimo) che mi chiede due battute sullo show appena visto. Nonostante fossi davvero di corsa, perché questa è una settimana frenetica dove si vive a 100 all’ora, dico comunque di si perché il tema mi sta a cuore”.

“L’intervista è anche bella ma, come spesso accade, la mia gentilezza ed educazione ha ispirato la fantasia dei giornalisti cinici in cerca di clickbait cambiando una frase che ovviamente diventa titolo da strumentalizzare da una stampa poco attenta alla verità e più interessata al clamore – ha continuato lei, volendo chiarire una volta per tutte che i suoi rapporti con Alfonso Signorini sono ottimi, così come un tempo – . Che nessuno si permetta di mettermi in bocca parole per creare zizzania nei confronti di un programma ed un conduttore a cui devo solo gratitudine. Grazie”.