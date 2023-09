Cesara Buonamici, chi non sopporta tra i gieffini: ce n’è uno in particolare

Ondata di non sopportazione da parte di Cesara Buonamici verso uno dei gieffini. Ecco chi in pochissimo tempo è riuscito a farle perdere la pazienza.

Il restyling di Mediaset sta continuando seguendo sempre di più la linea informativa e giornalistica, riducendo il più possibile il trash. Questo ha coinvolta anche i reality show.

Infatti, anche il Grande Fratello ha subito dei cambiamenti davvero significativi e sostanziali. Prima di tutto le nuove regole che i concorrenti devono seguire, onde evitare anche tutti i problemi che ci sono stati nella scorsa edizione.

Inoltre, c’è un altro cambiamento che non è di certo passato inosservato. Infatti, la nuova opinionista del GF è un volto noto del giornalismo Mediaset, la conduttrice del TG5 Cesara Buonamici.

In questo modo, Pier Silvio Berlusconi vuole assicurarsi maggior sobrietà anche durante le dirette del reality e commenti più ponderati rispetto a quelli del passato. La giornalista si sta ambientando velocemente, inoltre, ha già individuato chi non sopporta tra i gieffini. Ecco di chi si tratta…

Cesara Buonamici: ecco chi non sopporta tra i gieffini

I toni al GF si fanno già più alti, soprattutto dopo quello che è successo tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci. Infatti, secondo alcuni il concorrente starebbe mettendo in atto una strategia. Alfonso Signorini esordisce dando un consiglio ai concorrenti: “Siete tutti bravi ed educati ma l’educazione non è per buonismo o qualunquismo siate voi stessi perché vi scopriamo”.

Successivamente si è entrati nel vivo di una vicenda, quella tra Massimiliano e Heidi. Infatti, l’attore sta cercando di corteggiare l’imprenditrice anche se, a parte un avvicinamento iniziale, lei non sembra gradire la velocità con cui sta procedendo. Infatti, a un certo punto lei ha affermato: “È pesante. Mi ha messo in difficoltà. È una persona criptica che non da spiegazioni. Lo stimo è una persona seria e adulta ma io ora mantengo le distanze ognuno per la sua strada». Insomma da un’iniziale infatuazione a “ognuno per la sua strada”. Proprio quest’ultimo, potrebbe non essere tanto gradito a Csara Buonamici, secondo alcune supposizioni.

Le parole di Cesara Buonamici contro Massimiliano

Cesara Buonamici decide di dire la sua a Massimiliano e lo ammonisce con le seguenti parole: “Certamente la fretta di Massimiliano non ha giocato a suo favore perché nessuna donna vuole essere considerata una preda da poca fatica. Lei si è bloccata perché nessuna donna accetta questa fretta e il sospetto che lui sia stratega c’è. Sembra lui serpeggi nella casa e noi vogliamo capire quale è la verità”.

Secondo l’imprenditrice, Massimiliano non è davvero interessato a lei ma vuole una storia a tutti i costi dentro la casa per alimentare le dinamiche del reality e andare avanti il più possibile.