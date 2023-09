Fabio Rovazzi vicino alla morte: grande paura per il giovane artista | L’annuncio in questi minuti

La sua rivelazione shock è arrivata mentre era in diretta nazionale: terrore per il cantante, è salvo per miracolo.

Fabio Rovazzi, si sa, è un personaggio difficile da inquadrare. Nel corso della sua carriera, Rovazzi è stato Youtuber, cantante, conduttore e persino attore – ma soprattutto ha rischiato la vita, come racconta egli stesso.

Durante un’intervista in televisione il ventinovenne milanese ha rivelato alcuni retroscena della sua carriera e della sua vita personale, soffermandosi su un aneddoto agghiacciante.

Sia il pubblico in sala che quello a casa sono rimasti sconvolti dalla sua rivelazione. Rovazzi gode di un’ottima popolarità, e la preoccupazione per lui è genuina.

Ma cosa gli è accaduto nello specifico? Ne ha parlato lui stesso a Caterina Balivo…

Un personaggio enigmatico e controverso

Per comprendere cosa sia accaduto al cantante è necessario qualche retroscena. Fabio Rovazzi non è nuovo alle “stranezze”: sono il suo marchio di fabbrica, figli della generazione millenial che si è trovata a scontrarsi, e successivamente integrarsi, con un pubblico televisivo più ampio e anziano di quello del mondo dell’internet.

Nel corso della sua carriera Rovazzi ha pubblicato un tormentone dietro l’altro. I suoi “Andiamo a comandare”, “Tutto molto interessante” e soprattutto “Volare”, dove duetta con l’icona della musica Gianni Morandi, sono entrate nell’immaginario collettivo e nel linguaggio dei giovani. Ma proprio questo suo essere “sopra le righe” lo ha portato a compiere un gesto estremo e sconsiderato, che ha messo a rischio la sua vita: un’incursione in un’area privata militare molto conosciuta.

Fucili puntati addosso, la sua vita sarebbe potuta finire lì

Come ha raccontato a Caterina Balivo, Fabio ha rischiato la vita per essersi intromesso nella famosa Area 51, sede militare statunitense dove da decenni si teorizza che siano nascosti i segreti della vita extraterrestre. Ha raccontato ogni dettaglio: “Lo spazio è vastissimo, ci sono dei cancelli chilometri prima di arrivare alla base. Sono andato davanti a quei cancelli e mi hanno detto che se non fossi andato via entro pochi secondi mi avrebbero sparato“.

Anche Caterina è rimasta sconvolta da questo aneddoto, chiedendogli di raccontare più particolari e domandando perché abbia compiuto un gesto tanto rischioso. “L’ho fatto così, per goliardia”, ha risposto il cantante, spiazzando tutti. L’aneddoto risale a qualche anno fa, e anche se Rovazzi non ha specificato la data potrebbe essere accaduto in concomitanza all’evento organizzato nel 2019 chiamato “Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us” (Invadiamo l’Area 51, non possono fermarci tutti), dove molti utenti di internet si riunirono per tentare di addentrarsi nella base militare, senza successo.