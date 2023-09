Guerra totale in casa Mediaset: “Ha spazio senza risultati” | Conduttore massacrato dal collega

Scoppia lo scontro a distanza in casa Mediaset: popolare conduttore massacrato dal collega. La guerra tra i due è solo agli inizi.

I cambiamenti messi in atto da Pier Silvio Berlusconi a Mediaset hanno creato non pochi malumori tra gli addetti ai lavori.

L’amministratore delegato delle reti di Cologno Monzese ha deciso di estromettere dalle sue tv tutti coloro che appartengono al mondo dei social, ma anche alcuni conduttori che da tempo vengono bollati dal pubblico da casa come “trash”.

A non aver particolarmente apprezzato le scelte di Berlusconi è stato un celebre conduttore, che ha deciso di andare via da Mediaset non senza attaccare un collega.

Guerra a Mediaset: scontro tra conduttori

Uno dei conduttori più noti e apprezzati di Mediaset, la scorsa stagione televisiva ha deciso di fare le valigie e abbandonare la trasmissione che gli era stata affidata. Stiamo parlando di Teo Mammucari, uno dei volti del piccolo schermo più amati, che lo scorso anno ha detto addio a Le Iene lasciando Belen Rodriguez condurre in solitaria. Si è mormorato di una lite feroce con il padre della trasmissione, Davide Parenti, ma nessuno era a conoscenza dell’incontro avvenuto poco dopo tra Mammucari e Pier Silvio Berlusconi.

“Ho avuto il coraggio di lasciare Mediaset, Le Iene e Tu sì que vales – ha spiegato il conduttore in una intervista per Il Messaggero – . Quanti lo farebbero? Eppure qualcuno pensa che io sia stato mandato via. No, non posso lavorare dove non si fa niente di nuovo da 30 anni”. Mammucari, infatti, ha spiegato di aver incontrato l’amministratore delegato di Mediaset per proporre un nuovo programma, ma la risposta lo ha lasciato spiazzato. “Mi dicevano: se fai Tu sì que vales anche quest’anno, ti diamo Le Iene. Ma Le Iene di oggi non hanno più bisogno di me – ha spiegato ancora – .Allora ho chiesto a Mediaset: ‘Posso fare un programma mio?’. Mi hanno chiesto di fargli uno sconto economico. Uno sconto rispetto ai soldi che dovevo prendere […] Non è questione di soldi, ma se non ti danno un programma ti dovrebbero spiegare perché”.

L’attacco al collega

Teo Mammucari si è tolto così qualche sassolino dalla scarpa dopo l’addio a Mediaset e, non contento, ha sferrato un colpo feroce contro un collega. “Soprattutto se gente come Enrico Papi continua ad avere spazio anche senza risultati. Io perché non vengo considerato?”, ha attaccato l’ex volto di Tu sì que vales, lasciando intendere di non nutrire alcuna stima nei confronti di Papi.

Mammucari, tuttavia, non ha nascosto di avere il dente avvelenato nei confronti di Mediaset, sottolineando come la direzione di Pier Silvio Berlusconi non cambi più programmi da 30 anni. “Se al popolino vogliamo dare la solita pappa per 30 anni va bene, ma non si chieda a un artista come me perché cambia”, ha sbottato.