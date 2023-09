Mara Venier in una valle di lacrime: “Non mi ci fate pensare” | Non è riuscita a trattenersi

Mara Venier è tornata ad essere la regina della domenica pomeriggio, ma la conduttrice non è riuscita a trattenersi e si è sciolta in una valle di lacrime.

Bentornata zia Mara! Così il pubblico di Rai 1 ha accolto la Venier per l’inizio della sua nuova stagione al timone di Domenica In.

La conduttrice, che da anni è legata a contenitore pomeridiano del primo canale della tv di Stato, è apparsa visibilmente emozionata e per lei non sono mancate le lacrime.

Ma la commozione di Mara Venier non deriva solo dal calore espressole dal suo pubblico, bensì da una scelta ponderata e comunicata a tutti ancor prima di tornare in video.

Mara Venier, lacrime per la prima di Domenica In

Domenica 17 settembre, Mara Venier è tornata in gran forma davanti agli schermi di Rai 1 per una nuova, lunghissima, stagione di Domenica In. Lo show che per anni è stato affidato ad altri conduttori della tv di Stato, è finalmente tornato nelle mani di colei che l’ha amato ed è riuscita a riportarlo ai fasti di un tempo. Zia Mara è per tutti l’icona di Domenica In ma, ancora prima dell’inizio di questa nuova edizione, la Venier ha comunicato a tutti la scelta di abbandonare e andare in pensione a fine giugno 2024.

In apertura della nuova stagione di Domenica In, quindi, la conduttrice è apparsa visibilmente commossa quando il pubblico si è alzato in piedi per accoglierla mentre la band suonava di sottofondo “Eh…già” di Vasco Rossi. Emozionatissima come se fosse alla sua prima volta, la Venier ha salutato affettuosamente i presenti in studio e coloro che la seguono assiduamente da casa, lasciandosi andare ad un pensiero che non ha lasciato alcun dubbio sulla futura decisione di lasciare il programma.

Mara Venier, il futuro è già scritto

“Sono ancora qua, la pensione è rimandata (di un po’), è vero? – ha esordito Mara Venier ricordando a tutti la decisione comunicata ancor prima di iniziare la nuova stagione di Domenica In -. Ma prima o poi mi tocca”. Ancora più emozionata, quindi, la conduttrice ha proseguito: “Siamo ancora qua e io sono ancora qua per voi, per farvi compagnia per farvi passare qualche ora in queste domeniche pomeriggio. Siamo sempre qua per voi, per il pubblico”.

“Basta sennò piango – ha concluso lei – . Sono passati 30 anni da quando ho condotto la mia prima Domenica In e il pubblico non mi ha mai abbandonata e, quindi, io sono qui per voi. La pensione è rimandata anche per quest’anno. Grazie che mi tenete compagnia ogni domenica pomeriggio, farò del mio meglio”.