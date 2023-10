“A lui interessa solo una cosa…”: Francesco Totti, l’amico ha svelato tutto | Non pensa a nient’altro

A fare questa rivelazione veramente incredibile è uno degli amici più cari di Francesco Totti. Sembra che all’ex calciatore non interessi altro…

Ormai è passato più di un anno dall’annuncio della fine della relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Coppia iconica degli anni ’90 che ha fatto sognare una generazione di persone.

I due sono stati insieme per oltre vent’anni e hanno avuto tre figli. Tuttavia, non si sa né come, né quando ma la loro relazione ha finito per indebolirsi fino a che non sono poi arrivati alla rottura definitiva.

Da quel momento in po’ è arrivata anche una sorta di battaglia a colpi di frecciatine e interviste. Non è finita nemmeno con il divorzio.

Adesso torna a parlare il migliore amico di Francesco Totti, Alex Nuccetelli. Infatti, l’uomo ha svelato a cosa pensa continuamente l’ex calciatore della Roma.

“A lui interessa solo una cosa…”: svela l’amico di Francesco Totti

Alex Nuccetelli è intervenuto spesso sulla questione della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, rivelandone spesso i retroscena e sempre provando a difendere il suo amico da tutte le accuse che gli sono state rivolte. Adesso è un grande sostenitore della sua relazione con Noemi Bocchi.

Alex Nuccitelli ha raccontato cosa ha provato davvero Francesco Totti quando, con Noemi Bocci, ha visto la sua ex moglie sugli spalti a vedere la partita d’esordio di Cristian. Lei si trovava sugli spalti a pochi metri dalla coppia. Inoltre, i giornalisti di SportItalia hanno beccato i due mentre visualizzavano il profilo dell’ex conduttrici. Secondo l’amico, il calciatore sarebbe rimasto molto felice nel vederla lì per suo figlio.

Le parole di Alex Nuccitelli su come sono andate le cose

Alex Nuccitelli ha raccontato: “Francesco non se l’è assolutamente presa. Lui tiene prima di tutto ai figli, quindi se la mamma è presente lui ne è soltanto che felice. Penso che sia un fatto abbastanza normale, i ragazzi erano allo stadio e hanno visualizzato che allo stadio c’era la mamma. Il fatto che i maligni dicono che c’è andata apposta? No assolutamente. Penso che una mamma abbia diritto di vedere il figlio esordire con il Frosinone. Ilary è sempre stata un’ottima mamma e Francesco un ottimo papà”.

Ilary è invece rimasta molto divertita per quello che ha letto sui giornali e ha come sempre ironizzato sui social network. Infatti, si trovava nello studio ottico di sua sorella e ha scherzato dicendo che con una visita sarebbe riuscita a “spiare meglio”.