Tensioni in Rai, due conduttrici ai ferri corti | A telecamere spente è scoppiata la bomba

Due conduttrici in Rai sembrano essere ai ferri corti, secondo le voci che stanno circolando. La bomba è scoppiata a telecamere spente…

La competizione tra personaggi del mondo dello spettacolo è un po’ il sale che fa andare avanti le trasmissioni, portando a un costante miglioramento della qualità dei format televisivi.

Infatti, essere popolari e seguiti è un aspetto centrale per l’industria televisiva che non può chiaramente fare a meno di tentare di catturare il più possibile l’attenzione dei telespettatori.

Anche l’aspetto economico gioca un ruolo chiave in questa competizione, in quanto i contratti vengono negoziati in base alla popolarità del conduttore e ai suoi risultati in termini di share. Più quotato sul mercato è il presentatore, maggiori saranno le sponsorizzazioni esterne. Per questo motivo, i personaggi televisivi cercano di migliorare costantemente le loro abilità e adattarsi ai tempi che cambiano.

Tuttavia, qualche volta capita che anche tra conduttori di uno stesso programma ci sia una forte competizione e questa cosa alla lunga non fa bene alla trasmissione. È quello che sta succedendo tra due conduttrici Rai che sembrano essere ai ferri corti. Scopriamo di chi si tratta e cos’è successo tra loro.

Due conduttrici ai ferri corti

Nonostante apparentemente stiano andando molto bene le cose, sembra che in realtà ci siano molte tensioni interne a I Fatti Vostri. Attualmente la trasmissione ha raggiunto un picco del 10% di share, grazie alla sinergia del nuovo team di conduttori.

Tuttavia, secondo Alberto Dandolo, tra Anna Falchi e Flora Canto non correrebbe buon sangue. Anzi, addirittura ci sarebbero continui scontri dietro le quinte. Il giornalista sulla rivista oggi ha scritto: “Dietro le quinte degli studi di via Teulada a Roma gira voce che Anna non abbia fatto i salti di gioia per l’arrivo della moglie di Enrico Brignano. Come finirà?”.

C’è davvero tensione tra Anna Falchi e Flora Canto

La tensione tra Anna Falchi e Flora Canto al momento resta una mera voce di corridoio, in quanto non è stata confermata da nessuna delle dirette interessante. Anzi, potrebbe addirittura essere un pregiudizio dovuta all’errato bias che le donne siano sempre in competizione tra loro.

Al momento alcune tensioni e punzecchiamenti che sono apparsi sullo schermo sono in realtà quelli tra Anna Falchi e Tiberio Timperi. Infatti, l’uomo nella puntata di esordio fece una gaffe abbastanza evidente, domandando alla conduttrice come si dicesse ‘buongiorno in Svedese’, senza sapere che in realtà Anna Falchi ha origini finlandesi. La cosa non è passata inosservata in quanto la conduttrice ci ha tenuto a sottolinearlo.