Scandalo ad Amici, l’insegnante perde le staffe | Con un gesto ha distrutto tutto

Un’offesa mai vista prima negli studi di Canale 5: tutti i retroscena sulla discussione in atto, ne vedremo delle belle.

Con ogni edizione di “Amici di Maria De Filippi”, il palinsesto di Canale 5 si riempie di talenti di ogni genere, ma anche di tanti drammi pronti ad intrattenere il pubblico.

È il caso anche di questa edizione, che a pochi giorni dall’inizio del serale ha visto già un’insegnante compiere un gesto privo di precedenti.

Le conseguenze della sua decisione sono ancora tutte da dimostrare: le vedremo al prossimo serale, senza ombra di dubbio.

Tuttavia, sia all’interno degli studi che da parte del pubblico sui social sono già partite le teorie: si è trattato di un gesto estremo o giustificato?

Il gesto estremo dell’insegnante, a difesa dei suoi allievi

L’autrice di questo scandalo è l’insegnante Anna Pettinelli. La conduttrice livornese, che all’interno del talent ricopre da ormai due anni il ruolo di insegnante di musica, si è trovata a prendere una scelta che da molti è stata considerata decisamente estrema; le sue motivazioni, tuttavia, sono chiare a tutti.

Anna si è mossa a difesa del proprio allievo, il giovanissimo Holy Francisco, nome d’arte del diciottenne Francesco Guarnera. Nonostante la carriera di Guarnera sia cominciata ben prima dell’ingresso nel talent show, Pettinelli ritiene che il ragazzo abbia ancora delle lacune, che potranno essere colmate nel corso degli allenamenti a cui intende sottoporlo. Ma la sfida lanciata al ragazzo da parte di Rudy Zerbi l’ha mandata sui nervi…

L’ha ritenuta un’offesa personale e un ricatto

Zerbi ha infatti deciso di assegnare al ragazzo un compito molto difficile: l’esecuzione del brano “Sere Nere” del cantante Tiziano Ferro, una canzone che è decisamente fuori dalla zona di comfort di Francesco. Non si sarebbe trattato di un compito assegnato per caso, ma di una ripicca di Zerbi nei confronti del ragazzo, che lo ha insultato durante una puntata minacciando di “fargli un c*lo così”.

Indipendentemente dall’educazione del suo allievo, Pettinelli ha ritenuto che l’assegnazione di Zerbi non fosse corretta, ma una semplice vendetta personale: e così ha stracciato la lettera su cui era assegnato il compito, spingendo Holy Francisco a rifiutarlo. Questo anche a causa delle parole, riportate nella stessa lettera, con cui Zerbi la accusava di non essere imparziale nei giudizi sui propri allievi. Per seguire le vicende legate a questo affronto, il primo nella storia di Amici, dovremo probabilmente attendere il prossimo serale.