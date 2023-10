Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve esce allo scoperto: “Lotta contro il tumore…” | Annuncio strappalacrime

Francesca Fagnani, dopo il grande successo di Belve, una novità su di lei fa preoccupare i suoi numerosi fan.

La conduttrice Francesca Fagnani aveva condotto il noto talk show Belve in seconda serata per diverso tempo, finché la sua bravura non era stata scoperta e le è stata proposta una prima serata.

Una volta passata in Rai, Fagnani ha avuto ancora più risonanza mediatica, ma già in precedenza alcune sue domande erano diventate dei veri e propri meme e tormentoni.

Basti pensare alla sua domanda di rito, di apertura dell’intervista, che conduce sempre uno a uno con ospiti molto noti, “Che belva si sente?”, chiede Francesca, e tutti cercano di rispondere in modo onesto.

In questi giorni, la conduttrice si è esposta su un argomento molto delicato, destando la preoccupazione di gran parte del pubblico.

Francesca Fagnani: la lotta contro la malattia

Ultimamente, Fagnani è uscita allo scoperto mostrando il suo schieramento: quello che invita tutti alla prevenzione. Francesca si è prestata come una delle testimonial per la promozione di un’iniziativa importantissima per la salute delle donne.

“È un grandissimo privilegio poter partecipare a questa iniziativa”, scrive la vip nella descrizione, “e ringrazio @liltnazionale per avermene dato l’opportunità”, scrive ancora con l’umiltà che la caratterizza da sempre.

L’importanza della prevenzione

“Con la speranza che la prevenzione sia sempre accessibile a tutti, a tutte le latitudini e per tutte le fasce sociali, perché ad oggi è ancora l’arma più efficace nella lotta contro il tumore”, prosegue così la didascalia al post di Francesca Fagnani, “Inizia un mese importante, ricordiamocelo”, conclude, richiamando l’inizio del “mese rosa”, ottobre, il mese dedicato alla prevenzione specificatamente del corpo femminile.

Fagnani ha prestato la sua immagine per sponsorizzare la Campagna Nastro Rosa della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che promuove alcuni screening gratuiti per garantire l’accessibilità di questi servizi anche alle persone svantaggiate. Fagnani si è sempre mostrata, anche con le sue domande agli ospiti che possono apparire taglienti, una donna e una conduttrice di grande sensibilità, attenta al benessere delle sue intervistate e alle loro fragilità, pur proseguendo bene nello svolgimento del suo lavoro, che riguarda anche tirare fuori argomenti scomodi. La stima del pubblico cresce a dismisura per lei, che sta utilizzando la propria notorietà per promuovere un’iniziativa legata alla salute delle donne: non è certo da tutti.