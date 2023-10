Stefania Orlando, ecco perché non è diventata mamma | La scelta presa per un singolo motivo

Stefania Orlando ha raccontato per la prima volta la scelta che ha preso tanto tempo fa, quella di non avere figli. Ecco il motivo per cui non è diventata mamma

Stefania Orlando ha avuto una vita molto piena e gratificante, sia a livello professionale che personale. Infatti, è stata amata da più di una generazione di persone.

Grazie al suo sorriso contagioso e alla sua schiettezza, è entrata nel cuore delle persone quando ha partecipato al Grande Fratello Vip.

Anche a livello sentimentale la donna ha vissuto in modo intenso. Tra le sue relazioni ci sono state dei rapporti molto importanti, due, che sono poi culminati in un matrimonio.

Il primo è avvenuto nel 1997 con Andrea Roncato. I due avevano deciso di sposarsi, dopo ben quattro anni di fidanzamento. Il secondo nel 2020 con Simone Gianlorenzi.

Le storie d’amore di Stefania Orlando

Il primo amore di Stefania Orlando è stato sicuramente Andrea Roncato che sposa nel 1997. Tuttavia, i due decido di separarsi due anni dopo. Ottenuto il divorzio, la cantante ha avuto poi una storia prima con l’attore Paolo Macedonio e poi con Simone Gianlorenzi, con cui si fidanza ufficialmente nel 2008. La loro è stata una grandissima storia d’amore.

Infatti, si sono poi sposati nel 2020, con una bellissima cerimonia in spiaggia. Tuttavia, qualcosa va storto e nel 2022 hanno infine deciso di divorziare. Dopo la rottura, lei ha detto: “Sto provando a vivere questo dolore come un’opportunità. È come se avessi davanti a me un foglio bianco tutto da scrivere. Sono incuriosita, ma allo stesso tempo smarrita. Sono passata dal noi al più semplice io. La solitudine? Non mi spaventa affatto”.

Ecco perché Stefania Orlando non ha avuto figli

Sebbene si sia sposata per ben due volte e abbia avuto delle storie importanti, Stefania Orlando ha scelto di non avere dei bambini da nessuno dei suoi matrimoni. È stata lei stessa a dire la motivazione su questa cosa con grande onestà e senso di lucidità, in una società che troppo spesso giudica le donne che scelgono di non avere figli.

Infatti, come ha raccontato la cantante: “Non ho mai avuto l’istinto materno. Mio marito Simone mi ha sempre detto che non era un problema, però se più avanti ce lo avrà lui l’istinto paterno? Nella vita magari si cambia, ora anche il suo migliore amico ha avuto una figlia. E me lo chiedo, mi crea un po’ di turbamento. È un problema solo mio, non suo. Io avevo 39 anni e gli ho detto che non avevo intenzione di avere un figlio. Lui mi ha detto che era lo stesso, ma aveva 30 anni. Mi dispiace per i miei suoceri anche, che sarebbero stati dei nonni stupendi”.