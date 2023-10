“Una malattia terminale”: Francesco Totti, l’annuncio è straziante | L’ultimo gesto fa piangere tutti

Questo gesto finale fa veramente piangere tutti quanti. Nessuno si aspettava che succedesse così. L’annuncio è straziante…

Romano vero e tifoso della Roma sfegatato, Francesco Totti è una vera leggende per il mondo del calcio italiano e internazionale. Avrebbe potuto giocare in tutte le squadre del mondo e diventare molto ricco, invece ha scelto di restare fedele all’AS Roma per tutta la sua carriera.

Infatti, per i tifosi romanisti è veramente un’icona che quasi venerano come una divinità. L’ex calciatore era veramente talentuoso e aveva una tecnica straordinaria.

Per questo motivo, nel corso della sua carriera come capitano, ha segnato dei gol veramente fantastici ed è riuscito a vincere uno scudetto e due Coppe Italia.

L’uomo è talmente amato che, dopo il suo ritiro dal mondo del calcio, il numero 10 è stato ritirato come omaggio al suo storico capitano, rimasto per 25 anni nella squadra.

Il gesto fatto da Francesco Totti fa commuovere tutti quanti

Asia Nuccetelli ha raccontato un aneddoto davvero molto commovente che riguarda una dei migliori amici di suo padre Alex, stiamo parlando proprio di Francesco Totti. Infatti, una cosa risaputa nel mondo dello spettacolo è il grande cuore del calciatore che non si tira mai indietro quando c’è da aiutare qualcuno o stargli vicino.

Infatti, come ha raccontato la ragazza ex gieffina: “Francesco è una persona meravigliosa e altruista. Tempo fa gli ho scritto perché il parente di un mio conoscente aveva una malattia terminale. Gli ho chiesto di fare un video per lui che ci teneva tanto. Me lo ha fatto subito”. Tuttavia, la ragazza sembra non avere parole altrettanto carine per l’ex moglie del capitano.

Asia Nuccetelli contro Ilary Blasi

Asia Nuccetelli ha raccontato in un’intervista di come quando ha partecipato al Grande Fratello Vip è stata messa ingiustamente al centro di un inesistente triangolo amoroso, dovendo subire tutta una serie di insulti dal pubblico che pensava lei ci stesse provando con Andrea Damante ai danni di Giulia De Lellis. Questa cosa secondo lei è stata una grande ingiustizia perché si è presa molte critiche per non aver fatto niente e non ha potuto essere veramente sé stessa.

La figlia di Alex Nuccetelli se l’è presa poi con l’allora conduttrice, ovvero Ilary Blasi, colpevole secondo lei di non aver fatto niente per aiutarla. Ha infatti detto: “Avrebbe potuto gestire meglio il mio caso, evitando di mettere alla gogna una ragazzina su fatti non reali. Immagino sapesse che era tutto un teatrino messo su, poteva placare gli animi e invece ha preferito non farlo. Solo questo posso dire. Non ho alcun rapporto con lei, non la conosco”.